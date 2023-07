Erstmals können Berger an Bord der brennenden „Fremantle Highway“. Bild: dpa

Die Temperatur auf dem seit Tagen brennenden Nordsee-Frachter ist so weit gesunken, dass erstmals Spezialisten an Bord konnten. Nun soll das Schiff an einen sicheren Ort geschleppt werden – möglicherweise schon an diesem Wochenende.