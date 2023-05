Aktualisiert am

Zwei Tote bei Brand in Flensburger Mehrfamilienhaus

Großeinsatz der Feuerwehr : Zwei Tote bei Brand in Flensburger Mehrfamilienhaus

Die Feuerwehr ist bei löscht den Brand in einem Mehrfamilienhaus in Flensburg. Bild: dpa

Ein Mann und ein Kind starben in den Flammen, die in einem Mehrfamilienhaus in Flensburg ausgebrochen sind. Neun weitere Menschen wurden verletzt. Das Gebäude droht einzustürzen.