Auf Rhodos wurden die meisten Touristen in einer spektakulären Evakuierungsaktion in Sicherheit gebracht. Die Einwohner aber sind auf sich gestellt.

In den Cafés von Rhodos-Stadt geben sie den gestrandeten Touristen am Morgen kostenlos Kaffee und Croissants aus. Kaum erwähnt man das Wort „Feuer“, bieten Einheimische ihre Hilfe an und berichten vom Schicksal ihrer Verwandten und Freunde weiter südlich. Dort, wo die Flammen unvermindert weiter wüten und ganze Landschaften, Tierwelten und Dörfer zerstören. Eine Frau, die als Fremdenführerin arbeitet, berichtet von einer Freundin in Vati, einem kleinen Dorf im Landesinneren, unweit des evakuierten Küstenorts Gennadi. Trotz der ­gefährlich näher rückenden Feuer harrt sie in ihrem Restaurant aus und versucht mit den wenigen Verbliebenen, Schneisen zu schlagen, um die Ausbreitung der Brände zu verhindern.

Dieser trotzige Überlebenswille zeichnet nicht wenige Einheimische aus. Sie wollen ihr Hab und Gut, ihre Häuser und Restaurants nicht kampflos den Flammen überlassen. Jetzt, wo die Mehrzahl der Touristen in Sicherheit gebracht worden ist, sind sie auf sich allein gestellt. Von der griechischen Zentralregierung erwarten sie keine große Hilfe. Auch 2021, als das bisher letzte Mal ein Feuer auf der Insel wütete, habe nicht Athen geholfen, sondern ein großes russisches Löschflugzeug, hebt die Fremdenführerin mit vorwurfsvollem Unterton hervor. Ein sich dazu­gesellender Mann präsentiert die neueste Verschwörungstheorie, die dazu offenbar im Umlauf ist: Die Zentralregierung habe die Waldbrände absichtlich in Kauf ­genommen, um Platz für neue Windparks zu schaffen. Die Verzweiflung der Leute über das Unglück, das ihnen widerfährt, treibt sie zu immer abstruseren Schuld­zuweisungen.

Aus Athen kam außer markigen Sprüchen wenig Unterstützung

Was allerdings stimmt, ist, dass die spektakulärste Evakuierungsaktion der Inselgeschichte zum großen Teil von den Einheimischen selbst ausgeführt wurde. Aus Athen kam außer markigen Sprüchen – „Wir befinden uns gegen die Brände im Krieg“, so Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis während einer Parlamentsdebatte Anfang der Woche – bislang wenig Unterstützung. Die Lage im Südosten ist derweil weiter angespannt. Einsatzkräfte der Feuerwehr arbeiten ununterbrochen. Einer von ihnen, der sich eigentlich zu einem Interview bereit erklärt hatte, sagt dann doch ab, weil er seit drei Tagen nicht geschlafen habe und vor Erschöpfung kein Wort über die Lippen bekomme.

Die nächsten 24 Stunden werden entscheidend. Gelingt es, die Brandherde rund um Vati einzudämmen, wie in den vorherigen Hotspots Laerma und Eleousa weiter nördlich? Oder breiten sich die Flammen, nach wie vor von Winden der Stärke 6 bis 7 angefacht, noch einmal aus? Bei den Einheimischen überwiegt in diesen Fragen mittlerweile der Zweckoptimismus.

Da ist zum Beispiel Michaelis, Besitzer eines Kunsthandwerkgeschäfts in Lindos, bei dem man die schönsten Teppiche, Teller und Tücher kaufen kann. Trotz der offiziellen Aufforderung, die Stadt am Fuße der berühmten antiken Akropolis zu verlassen, ist er zu Hause geblieben. Fest davon überzeugt, dass die vielen Felsen um ihn herum ihn schützen werden. Schon 1987, als ein vergleichbar großes Feuer auf der Insel wütete, hätten in Lindos nur ein paar Büsche gebrannt, erzählt er. Und ­berichtet doch, dass sich in der Stadt Freiwillige zusammengeschlossen hätten, um die Nächte über Wache zu halten. Wache wegen des Funkenflugs? Nicht nur, sondern auch, um sicherzugehen, dass kein Feuerteufel am Werk sei. Was für ein Albtraum: die Vorstellung, jemand könnte dieses Feuer vorsätzlich gelegt haben. Bislang aber gibt es dafür keinerlei belastbare Beweise.

Am Internationalen Flughafen hat sich die Situation mittlerweile etwas entspannt. Darüber hinaus erinnern hier sonst nur die wiederkehrenden, stundenlangen Stromsperren an die katastrophale Lage im südöstlichen Teil des Landes. Und die ängstlichen Blicke der Angestellten in den Boutiquen und Restaurants. 110.000 Menschen leben dauerhaft auf Rhodos, 2,5 Millionen Touristen kommen pro Jahr durchschnittlich hierher. Von ihnen hängt die Existenz vieler ab. Der Kellner, der noch mal Croissants aufs Haus bringt, fasst seine Verzweiflung in bittere Worte: „Was sollen wir machen? Wir können euch Essen und Trinken ausgeben, aber wenn ihr wieder zu Hause seid, werdet ihr doch sagen: Nach Rhodos fahren wir nie wieder.“