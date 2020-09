Brände in Kalifornien : Rund tausend Menschen auf Campingplatz von Feuer eingeschlossen

Weil der einzige Zugang über eine Brücke zu einem Camping-Areal in der Sierra Nevada durch eine Feuer zerstört wurde, sind rund tausend Menschen von der Umgebung abgeschnitten. Die Feuerwehr in Kalifornien rief dazu auf, am Wochenende zu Hause zu bleiben.

Waldbrände nahe Shaver Lake in Fresno Country: Die Feuerwehr in Kalifornien warnt Anwohner, möglichst wenig Zeit draußen zu verbringen. Bild: AP

Drei Wochen nach dem Ausbruch zahlreicher Waldbrände in Kalifornien kämpft die Feuerwehr in dem Westküstenstaat der Vereinigten Staaten weiter gegen die Flammen. Auf einem Camping-Areal in einem Nationalpark der Sierra Nevada waren Medienberichten zufolge am Samstag (Ortszeit) rund tausend Menschen von der Umgebung abgeschnitten. Die einzige Zugangsstraße war wegen eines Feuers in der Nähe des Sees Shaver Lake nicht passierbar. Einsatzkräfte der Feuerwehr und Rettungsflugzeuge bemühten sich demnach, sich Zugang zu der Gegend zu verschaffen. Die von den Flammen bedrohten Camper seien angewiesen, sich zur Not in das Wasser des Mammoth Pool Reservoirs zu retten, berichtete „The Fresno Bee“ unter Berufung auf einen Sprecher des Nationalparks.

Laut dem Lagebericht der Feuerwehr von Samstag waren in dem Bundesstaat zuletzt knapp 12.500 Einsatzkräfte damit beschäftigt, über 20 größere Brände einzudämmen. Seit den Blitzeinschlägen, die Mitte August die ersten Brände ausgelöst hatten, seien mehr als 900 Feuer ausgebrochen, hieß es. Gut 6000 Quadratkilometer Land seien abgebrannt. Mindestens acht Menschen seien bisher ums Leben gekommen. Knapp 3300 Gebäude wurden den Angaben zufolge zerstört. Noch immer könnten mehr als 10.500 Menschen nicht in ihre Häuser und Wohnungen zurückkehren. Die beiden größten Brände wüteten zuletzt nahe der Metropole San Francisco.

Die Feuerwehr rief die Anwohner der betroffenen Regionen im Bundesstaat auf, wegen der steigenden Temperaturen an diesem langen Feiertagswochenende, möglichst wenig Zeit draußen zu verbringen. Unter den derzeitigen Wetterbedingungen könnten sich leicht neue Brände entfachen. Am Montag wird in den Vereinigten Staaten der Labor Day, ein Gedenktag der Arbeiterbewegung, gefeiert.

