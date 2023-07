Als Sabine Kühl am Montag­morgen an ihr Handy geht, hat sie eigentlich keine Zeit. Vor zwei Stunden ist sie im griechischen Dorf Gennadi auf der Insel Rhodos angekommen. Während sie telefoniert, sieht sie Flammen aufsteigen. Ein Brand lodere wieder auf, teilt die Feuerwehr mit. „Ich dachte, ich bin jetzt mal kurz sicher vor dem Feuer. Aber ich muss gleich wieder weiter“, sagt Kühl. Sie spricht klar und deutlich, aber auch voller Sorge und ­Anspannung.

Felix Schwarz Volontär Folgen Ich folge

Seit 2007 betreibt die Kielerin mit ihrem Lebenspartner aus Leipzig das Wassersport-Geschäft „Sabinas Watersport Rhodos“ im Dorf Lardos. Wasserski, Wind­surfen, Segeln – am Strand und am Meer zu arbeiten, das ist das Größte für das Paar aus Deutschland. Sie organisieren Bootsausflüge, Segeltouren und Katamaran­Tagesausflüge. Ein Traum ist für sie auf Rhodos in Erfüllung gegangen. Doch dieser Traum ist am Samstag buchstäblich in Flammen aufgegangen: „Mein Geschäft ist komplett niedergebrannt“, sagt Sabine Kühl. Nun sorgt sie sich um ihre Zukunft: „Ich habe keine Versicherung.“

Die Brände, die seit einer Woche auf den griechischen Inseln toben, bedrohen tausende Menschen. Allein von der Evakuierungsaktion am Samstag auf Rhodos waren mehr als 20.000 Einheimische und Touristen betroffen – es war die größte Evakuierungsaktion, die es nach Angaben der griechischen Regierung jemals in Griechenland gegeben hat.

„Wir befinden uns im Krieg“, sagte der griechische Regierungschef Kyriakos Mitsotakis am Montag während einer Parlamentsdebatte mit Bezug auf die Brände. Und: Dieser Zustand gehe auf den Klimawandel zurück. Auch wenn es bis dahin nach offiziellen Angaben keine Todes­opfer zu vermelden gab, stellen die Brände schon jetzt die wirtschaftliche Existenz zahlreicher Menschen in Frage. So auch jene von Sabine Kühl.

Spätestens am Samstag nach einer Evakuierungsmeldung auf ihrem Handy war ihr klar, dass sie ihren Wohnort verlassen muss. Dann musste es ganz schnell gehen. Zusammen mit ihren Hunden floh sie vor dem Feuer von Lardos aus Richtung ­Süden. Eine Nacht kam sie bei Bekannten unter, eine weitere Nacht verbrachte sie auf der Straße. Wohin es als Nächstes geht, weiß sie nicht. Worauf es ihr ankommt, ist: Einfach nur weg von hier, weg von den Flammen.

Sporthallen und Schulen als Unterschlupf

Am Montag waren die Feuerwehren in Griechenland in insgesamt 64 Regionen im Einsatz. Das griechische Militär verteilte am Wochenende und am Montag rund 3500 klappbare Betten sowie Essen und Trinken an die Touristen, die noch in Sporthallen und Schulen ausharren müssen, wie der staatliche Rundfunk berichtete. Laut dem griechischen Zivilschutz tobten die schlimmsten Brände am Montag auf den Inseln Rhodos und Euböa. Von ­hoher Brandgefahr betroffen waren vor allem der Großraum der Hauptstadt Athen, die Halbinsel Peloponnes und viele Inseln der Ägäis.