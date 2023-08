Brände auf Maui : Hawaiian Electric wird verklagt

Nach den Bränden auf Maui werden immer mehr Vorwürfe gegen die Stromversorger der hawaiianischen Inseln laut. In einer Sammelklage warfen Hunderte Bewohner dem Unternehmen Hawaiian Electric am Mittwoch vor, die Stromleitungen und weitere Versorgungseinrichtungen jahrelang vernachlässigt zu haben. Auch habe es der Stromversorger versäumt, einen Notfallplan zu entwickeln, um das Netz bei Windböen oder anderen Naturphänomenen herunter­zufahren.

Das Unternehmen habe ­bewusst die Entscheidung getroffen, „die Sanierung des Netzes aufzuschieben, die diese Tragödie verhindert hätte“, warf der Anwalt der Kläger, Mikal Watts, dem Stromversorger in einem Interview mit dem Sender NBC vor.

Noch immer mehr als 1000 Vermisste

Aus ungeklärter Ursache waren vor eineinhalb Wochen im Westen und Inneren der Insel Maui Feuer ausgebrochen, die sich mit ungeahnter Geschwindigkeit ausbreiteten. Trocken­heit und heftiger Wind durch den Hurrikan Dora, der im ­Süden der Inselkette vorbeizog, sollen zur Ausbreitung der Brände über mehr als zehn Quadratkilometer beigetragen haben. Wie der hawaiianische Gouverneur Josh Green mitteilte, wurden bis Mittwoch 111 Leichen gefunden, viele von ihnen in der zerstörten Stadt Lahaina. Bislang sei aber nur in etwa einem Drittel des Brandgebietes nach Opfern gesucht worden. Laut den Behörden der zweitgrößten Insel des amerikanischen Bundesstaats Hawaii konnten mehr als 1000 Vermisste weiterhin nicht lokalisiert werden.

Der amerikanische Präsident Joe Biden, der nach Ausbruch der Brände am 8. August Bundesmittel für den Wiederaufbau zugesagt hatte, kündigte einen Besuch auf Maui in Begleitung von First Lady Jill Biden an. Zuvor hatten viele Amerikaner, unter ihnen der frühere Präsident ­Donald Trump und republikanische Abgeordnete, dem demokratischen Präsidenten mangelndes Engagement nach der Katastrophe vorgeworfen.

Wie mindestens drei weitere Klagen gegen die Energieversorger der Inselgruppe verwies auch die jüngste Sammelklage gegen Hawaiian Elec­tric auf vergleichbare Brandkatastrophen in Kalifornien. Monatelange Ermittlungen hatten gezeigt, dass das „Camp Fire“ im Jahr 2018 in Nord­kalifornien durch vernachlässigte Stromleitungen des Unternehmens Pacific Gas & Electric (PG&E) ver­ursacht wurde. Auch PG&E verzichtete damals darauf, trotz Windwarnungen wie vorgeschrieben die Strom­zufuhr zu unterbrechen. Durch das Feuer kamen 85 Menschen um. Nach Klagen schrieb Kalifornien striktere Sicherheitsvorkehrungen für Energieversorger, ihre Stromnetze und weitere technische Einrichtungen vor.