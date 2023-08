Die Bergretter sind vor allem an Prestigebergen wie dem Watzmann oder der Zugspitze gefordert. Manche Wanderer verlassen sich wohl darauf, notfalls gerettet zu werden – dazu kommen fehlerhafte Informationen in Outdoor-Apps.

Es war einer von vielen Bergunfällen in den vergangenen Wochen. Ein 34 Jahre alter Mann aus Siegen stürzte am ­Hohen Laafeld (2074 Meter) in den Berchtes­gadener Alpen ab und zog sich dabei tödliche Verletzungen zu. Der Mann folgte vermutlich der Information einer Handy-App. In der Onlinekarte ist ein Steig eingezeichnet, den es so nicht gibt. „Beim Abstieg in dem weglosen, felsigen und grasdurchsetzten Gelände dürfte er aus­gerutscht und dann über die Felsen mindestens 150 Meter abgestürzt sein“, heißt es im Polizeibericht. Wegen fehlerhafter Informationen in Outdoor-Apps kam es schon mehrfach zu Unfällen, die mitunter tödlich verliefen.

Wie kommt ein Steig, den es nicht gibt, in eine Karte? Der Grund liegt in den Daten von Open-Street-Map (OSM), die von den Outdoor-Apps verwendet werden. OSM funktioniert ähnlich wie die Onlineenzyklopädie Wikipedia, die allgemein zugänglich ist und von den Nutzern selbst verändert werden kann. „Man muss wissen, dass OSM-Kartenmaterial fehler­behaftet sein kann. OSM wird aber nicht verschwinden“, sagt Thomas Bucher vom Deutschen Alpenverein (DAV). Er fordert Gebiets­experten, Touristiker und auch die Alpenvereine auf, OSM zu korrigieren.

An der 1800 Meter hohen Benediktenwand im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen ist es laut Bucher gelungen, eine als durchgehenden Steig ausgewiesene Route, die eine Kletterstelle im dritten Schwierigkeitsgrad aufweist, im OSM-Kartenmaterial zu unterbrechen. „Es gibt jetzt in den Karten zwei lose Enden, die auch nicht mehr geroutet werden können. Die Schwierigkeit ist für den Nutzer jetzt eindeutig zu erkennen“, sagt Bucher.

Einsätze bis spät in die Nacht

Insgesamt gilt: An Prestigebergen wie Hochkalter, Watzmann und Zugspitze sind die Bergretter besonders gefordert. Mitte August war die Bergwacht Garmisch-Partenkirchen an vier Tagen 22-mal teilweise bis spät in die Nacht im Einsatz. Zuletzt machten Aufnahmen von der Zugspitze die Runde, auf denen Bergsteiger beim Übergang vom Höllentalferner zum Klettersteig aufgereiht wie an einer Perlen­kette warten müssen.

Doch auch wenn der Outdoortrend ungebrochen scheint und der Bergsport durch die Pandemie einen Boom erfahren hat, schlägt sich das in der am Donnerstag veröffentlichten Unfallstatistik des DAV nicht nieder. Im vergangenen Jahr wurden der Mitgliederversicherung 1052 Unfälle und Notfälle – das sind Einsätze, bei denen keine medizinische Indikation vorlag – gemeldet. Und das bei mehr als 1,4 Millionen Mitgliedern. Das Vor-Corona-Niveau ist damit noch nicht erreicht: 2019 wies die DAV-Unfallstatistik 1140 Unfälle und Notfälle aus, 2018 waren es sogar 1195.

Mangelnde Tourenvorbereitung

Besonders an Blockierungen, die beim Wandern etwa ein Viertel der gemeldeten Fälle ausmachen, entzündet sich immer wieder die Debatte, ob die Bergrettung als kalkulierte Kraftreserve angesehen wird und eine Vollkasko-Mentalität zum Ausdruck kommt. Erst vor wenigen Wochen machte ein Fall im österreichisch-schweizerischen Grenzgebiet Schlagzeilen. Vier Erwachsene und drei Kinder aus Belgien trauten sich nach der Besteigung der 2965 Meter hohen Schesaplana den Abstieg von der Mannheimer Hütte nicht mehr zu. Die Polizei flog sie mit dem Hubschrauber ins Tal. „Eine Verrechnung des Einsatzes wird aufgrund mangelnder Tourenvorbereitung angeregt werden“, teilte die Landespolizeidirektion Vorarlberg dazu mit.

Um Unfallrisiken beim Bergsport zu erkennen und die Prävention zu verbessern, will das Bayerische Kuratorium für Alpine Sicherheit das alpine Unfallgeschehen künftig in einer zentralen Datenbank aufzeichnen. Der bayerische Innenminister Joachim Herrmann (CSU) kündigte an, dafür den Zuschuss an das Kuratorium auf 110.000 Euro pro Jahr zu erhöhen. Ins­besondere Rechtsmediziner forderten eine derartige Unfallerfassung schon seit Längerem. In Österreich gibt es eine vergleichbare Datenbank seit Jahrzehnten.