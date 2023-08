Blitzatlas 2022 : Das sind die Blitz-Hochburgen in Deutschland

Auch 2022 schlugen die meisten Blitze im Süden von Deutschland ein. Insgesamt gab es aber so wenige Einschläge wie nie in den vergangenen 30 Jahren. Woran liegt das?

Kempten im Allgäu war im vergangenen Jahr die blitzreichste Stadt Deutschlands, pro Qua­dratkilometer schlugen dort 2,4 Blitze ein. Das geht aus dem ­Siemens-Blitz­atlas 2022 hervor, der am Montag veröffentlicht wurde. Die Gesamtzahl der Einschläge hat sich mit 242.000 im Vergleich zum Vorjahr mehr als halbiert: 2021 wurden insgesamt 491.000 Blitze registriert.

2022 war damit das Jahr mit den wenigsten Blitzeinschlägen seit Beginn der Messungen vor 30 Jahren. Das lag an der teilweise extremen Dürre bei hohen Temperaturen im vergangenen Sommer, sagt Stephan Thern, Leiter des Blitz-Informationsdienstes von Siemens: „Für Gewitter braucht es aber beides – Feuchtigkeit und heiße Temperaturen.“ 2022 führt damit die Tendenz sinkender Blitzeinschläge fort. 15 Jahre zuvor registrierte der Atlas noch mehr als eine Million Einschläge.

Die Sommermonate sind generell Hochzeit für Gewitter. Auch 2022 schlugen im Juni mit 66.000 Blitzen mehr als ein Viertel aller über das Jahr registrierten Blitze ein, im August ­wa­ren es 51.000. Der blitzreichste Tag war der 26. August mit rund 26.000 gemessenen Erdblitzen.

Wie Kempten liegen die deutschen Blitzhochburgen häufig im Süden des Landes. Auf Platz zwei und drei ­lagen im vergangenen Jahr der Kreis Ostallgäu mit 2,2 Einschlägen pro Quadratkilometer und Garmisch-Partenkirchen mit 2,0 Blitzen pro Quadrat­kilometer. Auch auf Bundeslandebene lagen ­2022 Baden-Württemberg mit durchschnittlich 1,0 Blitzen pro Quadrat­kilometer und Bayern mit 0,85 Einschlägen pro Quadratkilometer vorn. Grund dafür ist laut Thern „die Nähe zur alpinen Vorgebirgslandschaft“. Auch die Erste Bürgermeisterin von Garmisch-Partenkirchen, Elisabeth Koch, erklärt die vielen Blitze mit den umliegenden Berggipfeln: Dort fänden die Einschläge statt, im Ort bestehe dagegen keine Gefahr.

Besonders sicher vor Blitzen war es 2022 in Brandenburg an der Havel mit 0,04 Einschlägen pro Qua­dratkilometer, in Hof in Oberfranken mit 0,07 Einschlägen pro Quadrat­kilometer und in Oldenburg mit 0,14 Blitzen. Unter den Bundesländern hatte Thüringen mit im Schnitt weniger als 0,4 Blitzen pro Quadrat­kilometer die niedrigste Einschlagdichte. Deutschland lag im vergangenen Jahr im Vergleich zu Nach­bar­ländern mit einem Durch­schnittswert von 0,7 Blitzeinschlägen pro Quadratkilometer im Mittelfeld. Die Messungen von 32 europäischen Ländern werden vom europäischen Verbund der Blitzortungssysteme EUCLID gesammelt. Demnach sind die europä­ischen Gewitterhoch­burgen Montenegro, Bosnien-Hercegovina und Slo­wenien.