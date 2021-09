Bis voraussichtlich 6 Uhr früh : Vollsperrung der Autobahn 4 bei Wildeck wegen Brand

Aktualisiert am

Weil unweit der Fahrbahn 600 Heuballen in Flammen stehen und starker Rauch die Sicht behindert, ist die Autobahn zwischen Wildeck-Obersuhl und Wildeck-Hönebach gesperrt.

Wegen starken Rauchs ist die Autobahn 4 in Hessen zwischen den Anschlussstellen Wildeck-Obersuhl und Wildeck-Hönebach vollständig gesperrt. Wie die Polizei am Montagabend mitteilte, brennen auf einem nahegelegenen Feld rund 600 Heuballen. Den Angaben zufolge werden die Löscharbeiten voraussichtlich noch bis etwa sechs Uhr am Dienstagmorgen andauern.

Der sieben Kilometer lange Autobahnabschnitt im Landkreis Hersfeld-Rotenburg werde wieder freigegeben, sobald es die Sichtverhältnisse zulassen, teilte die Polizei mit. Bei dem Feuer sei ein Sachschaden in Höhe von 12 000 Euro entstanden. Die Brandursache war zunächst unklar.