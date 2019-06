Um jeden Preis hinauf: Am Gipfel des Mount Everest bildeten sich in diesem Frühjahr immer wieder lange Schlangen. Bild: AP

Für Ernst Landgraf hatte sich auf dem Gipfel des Mount Everest (8848 Meter) ein Traum erfüllt. Er hatte nun die Seven Summits, die höchsten Berge der Kontinente, bestiegen. Doch wenig später nur starb der 65 Jahre alte Österreicher beim Abstieg in etwa 8600 Metern Höhe. Der Steirer, den der Bürgermeister seiner Heimatgemeinde als erfahren und körperlich fit beschrieb, ist einer von elf Toten, die der Everest in dieser Frühjahrssaison gefordert hat. Landgraf wurde vermutlich höhenkrank. An Annapurna (8091 Meter), Cho Oyu (8201 Meter), Lhotse (8516 Meter) und Makalu (8485 Meter) kamen in den vergangenen Wochen zudem zehn weitere Bergsteiger ums Leben.

Auch in dieser Besteigungssaison gab es rund um den höchsten Berg der Welt wieder viel Kritik. Nachdem Fotos um die Welt gegangen waren, die Bergsteiger am Südgrat wie auf einer Perlenkette aufgereiht zeigten, war von einem „Todesmarsch“ zu lesen, der Everest sei „Gemetzel und Chaos“, der Weg führe „über Leichen“. Billi Bierling, die selbst schon einmal auf den Mount Everest gestiegen ist und seit 2004 in Kathmandu für die Himalayan Database arbeitet, in der das Höhenbergsteigen in Nepal statistisch erfasst wird, will solche Zuspitzungen nicht gelten lassen. „Leider ist die Berichterstattung sehr einseitig“, sagt Bierling, die aus Garmisch-Partenkirchen stammt.