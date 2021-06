Auf Berliner Stadtautobahn : Lastwagenfahrer stoppt bewusstlosen Kollegen

Ein Lastwagenfahrer hat auf der Berliner Stadtautobahn das Fahrzeug eines bewusstlosen Kollegen, der von der Spur abkam, gestoppt und damit einen größeren Unfall verhindert. Wie die Polizei in der Hauptstadt am Donnerstag mitteilte, kam am Vortag ein 55 Jahre alter Lastwagenfahrer vor einer Ausfahrt vom rechten Fahrstreifen ab, geriet in die Leitplanke und schrammte diese bei der Weiterfahrt.

Ein gleichaltriger Lastwagenfahrer, der in dieselbe Richtung fuhr, habe den Kollegen überholt und beim Blick in die Fahrerkabine gesehen, dass der Fahrer das Bewusstsein verloren hatte. Daraufhin lenkte er nach Polizeiangaben seinen Laster nach rechts und brachte so beide Fahrzeuge zum Stehen.

Der Fahrer eines Kleinwagens hielt zudem vor dem gestoppten Laster, um eine mögliche Weiterfahrt zu verhindern. Als sich der helfende Lasterfahrer zu seinem bewusstlosen Kollegen in die Fahrerkabine begab, um erste Hilfe zu leisten, setzte sich das Fahrzeug abermals in Bewegung und fuhr gegen den Kleinwagen.

Der Lastwagen kam wieder zum Stehen, als es dem helfenden Lasterfahrer gelang, die Handbremse zu ziehen. Zusammen mit weiteren Zeugen gelang es, den Bewusstlosen zu bergen. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Die betroffene Autobahnabfahrt war knapp eine halbe Stunde lang gesperrt.