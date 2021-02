Aktualisiert am

Großbrand in Berlin : Feuerwehr warnt Bevölkerung

Rund 160 Einsatzkräften der Feuerwehr sind im Einsatz: Ein Feuer in einer metallverarbeitenden Fabrik in Berlin-Marienfelde hat einen Großeinsatz ausgelöst. (Symbolbild) Bild: dpa

In einer metallverarbeitenden Fabrik in Berlin-Marienfelde hat ein Feuer einen Großeinsatz ausgelöst. Die Löscharbeiten könnten sich bis in den Vormittag ziehen – rund 160 Einsatzkräften der Feuerwehr sind vor Ort.