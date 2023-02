Aktualisiert am

Überlebender des Höhlendramas in Thailand gestorben

Vor mehr als vier Jahren ist eine Jugendfußballmannschaft spektakulär aus einer gefluteten Tropfsteinhöhle in Thailand gerettet worden. Ihr früherer Kapitän ist nun an den Folgen einer Kopfverletzung gestorben.

Duangpetch Promthep bei einer Pressekonferenz in Thailand im Jahr 2018 Bild: Reuters

Vier Jahre nach der spektakulären Rettung einer Fußballmannschaft aus einer Höhle in Thailand ist einer der zwölf Jungen in Großbritannien gestorben. Wie die Behörden am Mittwoch mitteilten, starb der frühere Kapitän der Mannschaft, Duangpetch Promthep, im Alter von 17 Jahren.

Nach thailändischen Medienberichten war Duangpetch ausgerutscht, hingefallen und nach zwei Tagen im Krankenhaus einer Kopfverletzung erlegen. Die Polizei in Leicestershire bestätigte, dass nach einem Notruf der Schule „ein 17 Jahre alter Schüler“ ins Krankenhaus gebracht wurde, wo er gestorben sei.

Duangpetch hatte vergangenes Jahr ein Fußballstipendium erhalten, um am Brooke House College im zentralenglischen Leicestershire zu studieren. „Heute ist mein Traum wahr geworden“, schrieb er im August auf Instagram. „Ich werde mich konzentrieren und mein Bestes geben.“ Der britische Botschafter in Bangkok, die Organisation, die das Stipendium vermittelt hatte und frühere Teamkollegen drückten der Familie ihr Beileid aus.

Schicksal der Jungen sorgte für Schlagzeilen

Die Schüler-Fußballmannschaft „Wild Boars“ war gemeinsam mit ihrem Trainer am 23. Juni 2018 bei einem Ausflug in der Tham-Luang-Höhle im Norden Thailands von schnell steigenden Wassermassen eingeschlossen worden. Erst nach 17 Tagen konnten alle Kinder in einer aufwändigen und gefährlichen Rettungsaktion von Tauchern und hunderten internationalen Helfern befreit werden. Das Schicksal der Jungen hatte in aller Welt über Wochen für Schlagzeilen gesorgt und diente als Vorlage für spätere Filme und Bücher.

An dem Rettungseinsatz waren Elitesoldaten der thailändischen Marine und Extremtaucher aus aller Welt beteiligt. Der thailändische Taucher Saman Gunan starb, während er Sauerstoffflaschen in die Höhle brachte. Ein weiterer thailändischer Retter starb 2019 an einer Blutinfektion, die er sich bei der Rettung zugezogen hatte.

Als Kapitän hatte sich Dom Promthep in den vergangenen Jahren zu einer Art Berühmtheit entwickelt und war viel durch die Welt gereist, neben England auch nach Japan, Argentinien und in die USA. In Bangkok gab der König ihm zu Ehren eine Gala. Der Kino-Film „The Cave“ dokumentierte sein Schicksal, Netflix produzierte eine Mini-Serie.