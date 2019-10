Bericht über Grenfell-Brand : „Versagen der Feuerwehr“

In einem Untersuchungsbericht über den Brand im Londoner Grenfell Tower wird der Feuerwehr „systematisches Versagen“ vorgeworfen. Der Brand sei an Ort und Stelle völlig falsch eingeschätzt worden.

Das Feuer im Londoner Grenfell Tower, bei dem 72 Menschen ums Leben kamen, war einer der verheerendsten Brände in Großbritannien. Am 14. Juni 2017 hatte ein Kühlschrank Feuer gefangen und den Brand ausgelöst. Die Flammen breiteten sich schnell aus, da die Fassade aus brennbarem Kunststoff bestand.

Schon ein Jahr nach dem Brand im Stadtteil Kensington wurde offenkundig, dass der Brandschutz an zahlreichen Stellen vernachlässigt worden war. Die öffentliche Untersuchung zeigte Versäumnisse der Bauherren, Aufsichtsbehörden und der Feuerwehr auf.

Am Mittwoch wurde nun ein Untersuchungsbericht veröffentlicht, in dem der Feuerwehr schwere Versäumnisse vorgeworfen werden. In dem lang erwarteten Bericht ist von „systematischem Versagen“ der Londoner Feuerwehr die Rede. Der Vorsitzende der Kommission, Martin Moore-Bick, kritisierte den Einsatz, die Feuerwehr sei nicht auf den Ernstfall vorbereitet gewesen. In dem Report wird auch die damalige Leiterin der Londoner Feuerwehr, Danny Cotton, erwähnt, die in ihrer Zeugenaussage erklärt habe: „Es ist sehr einfach zu sagen, bringt alle heraus, aber wie soll man dann alle herausbekommen?“ Das zeige, dass die Feuerwehr nicht über eine mögliche Evakuierung nachgedacht habe.

Die Londoner Feuerwehr habe zu sehr darauf vertraut, dass das Feuer sich nicht ausbreiten werde. Das sei Teil der „vollkommen unzureichenden Vorbereitung und Planung“ gewesen. Auch langjährige Feuerwehrleute hätten keine Erfahrung damit gehabt, ein Gebäude zu löschen, das eine leicht entzündliche Außenfassade habe. Die Feuerwehrleute, die zuerst am Ort gewesen seien, hätten die Situation völlig falsch eingeschätzt. „Niemand von ihnen war fähig dazu, die Möglichkeit eines generellen Versagens in Betracht zu ziehen oder die Notwendigkeit einer Massenevakuierung.“

Moore-Bicks Fazit lautet: Es wären weniger Menschen gestorben, wenn die Anweisung zur Evakuierung vor zwei Uhr gegeben worden wäre. Hinterbliebene und Überlebende des Unglücks begrüßten laut Medienberichten den Report und die daraus gezogenen Schlüsse, auch wenn sie lange hätten darauf warten müssen. Matt Wrack, der Generalsekretär der Feuerwehrgewerkschaft, sagte am Dienstag, dass es ungerecht gewesen sei, nur die Feuerwehr öffentlich zu beschuldigen und nicht die politische Führung, die das Thema Brandbekämpfung vernachlässigt habe. Noch immer stehen in Großbritannien Hunderte Häuser, in denen leicht entzündliches Material wie beim Grenfell Tower verbaut ist. Allein in England könnten 600 Gebäude betroffen sein.