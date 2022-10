Bericht der Welthungerhilfe : 828 Millionen Menschen leiden Hunger

Mehr als zehn Jahre lang gab es Fortschritte bei der Bekämpfung des Hungers in der Welt. Nun nimmt die Zahl der Hungernden wieder zu. Das liegt nicht nur am Krieg in der Ukraine.

Nicht nur der Krieg in der Ukraine, sondern auch andere Konflikte, die Folgen der Pandemie sowie der Klimawandel verschlimmern die Ernährungslage in der Welt. Die Welthungerhilfe und die Partnerorganisation Concern Worldwide schlagen in einem neuen Bericht Alarm: Danach sei die Zahl der Hungernden von 811 auf 828 Millionen Menschen gestiegen – und zwar schon im vergangenen Jahr, also vor dem Überfall Russlands auf sein Nachbarland.

Hungersituation „dramatisch“

Mehr als ein Jahrzehnt lang hatte es im globalen Durchschnitt Fortschritte bei der Hungerbekämpfung gegeben. Dieser Trend ist nun gebrochen. In diesem und dem nächsten Jahr droht eine weitere erhebliche Verschlechterung der Lage – nicht nur wegen des Krieges in der Ukraine, die ein wichtiger Weizen­lieferant für Nordafrika und den Mittleren Osten ist. Die Welthungerhilfe spricht von einer „dramatischen Hungersituation“.

Eine „toxische Mischung aus Kriegen und Krisen führt zur Katastrophe“, klagte die Präsidentin der Welthungerhilfe, Marlehn Thieme, bei der Vorstellung ei­nes neuen Welthungerindex in Berlin. Alle 13 Sekunden sterbe ein Kind an Folgen des Hungers.

Der Welthunger-Index umfasst die Kriterien Unterernährung, Wachstumsverzögerung bei Kindern in Bezug auf Größe und Gewicht sowie die Kindersterblichkeit. Am schlimmsten sei die La­ge in Südasien sowie südlich der Sahara, heißt es. Südasien verzeichne weltweit die höchste Rate an Auszehrungs- und Wachstumsverzögerungen bei Kindern. Afrika südlich der Sahara habe die weltweit höchsten Raten von Unterernährung und Kindersterblichkeit.

Als sehr ernst gilt die Ernährungslage besonders in den Ländern Zentralafrikanische Republik, Tschad, Demokratische Republik Kongo, Madagaskar, Jemen so­wie in Burundi, Somalia, Südsudan und Syrien. Teile Ostafrikas erlebten eine der schwersten Dürren der letzten 40 Jahre. Das international vor sieben Jahren vereinbarte Ziel, den Hunger bis 2030 auszuradieren, erscheint vor diesem Hintergrund als eine Illusion.

In 32 Ländern gibt es laut dem Bericht aber auch gute Nachrichten: Dort sei der Welthungerindex seit dem Jahr 2000 um mindestens 50 Prozent gefallen. Angola, Dschibuti, Ghana, Malawi, Senegal, Al­gerien, Iran und die Türkei gehören un­ter anderen zu dieser Gruppe.

Das Welternährungsprogramm mit Sitz in Rom berichtete am Donnerstag, dass die Zahl der Hungernden schon seit drei Jahren neue Rekorde erreiche, und rief die Staatengemeinschaft dazu auf, die Gründe für den Hunger endlich an den Wurzeln zu packen und zu besei­tigen.