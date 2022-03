Belgien : Auto fährt in Menschengruppe – vier Tote

Ein Polizist sichert am Sonntagmorgen den Unglücksort ab. Bild: EPA

In Belgien ist bei einer Karnevalsveranstaltung ein Fahrzeug in eine Menschengruppe gefahren. Bei dem Unglück in dem Ort Strépy-Bracquegnies kamen vier Menschen ums Leben. Ob das Fahrzeug absichtlich in die Gruppe gesteuert wurde, blieb zunächst unklar.