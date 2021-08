Tsunami-Warnung aufgehoben : Behörde geht nach Erdbeben an Küste Haitis von hoher Opferzahl aus

Aktualisiert am

Behörde geht nach Erdbeben an Küste Haitis von hoher Opferzahl aus

Ein schweres Erdbeben hat den Süden Haitis am Samstagmorgen erschüttert. Die US-Behörde USGS gab die Stärke mit 7,2 an und rief Alarmstufe Rot mit Blick auf mögliche Todesopfer aus.

Zerstörungen in Haiti nach dem Erdbeben 2010, bei dem rund 222.000 Menschen ums Leben kamen. Bild: LOG

Die US-Behörde USGS hält nach dem schweren Erdbeben an der Küste Haitis eine hohe Opferzahl für möglich. Sie rief am Samstag Alarmstufe Rot mit Blick auf mögliche Todesopfer aus. Die Behörde verwies außerdem auf das verheerende Erdbeben, das sich im Jahr 2010 auf Haiti ereignet hatte. Das aktuelle Beben habe dieselbe Halbinsel Haitis erschüttert. Das Erdbeben von 2010 verursachte erhebliche Schäden in der Stadt Port-au-Prince und den umliegenden Regionen. Damals kamen infolge der Katastrophe mehr als 200.000 Menschen ums Leben.

Das aktuelle Erdbeben der Stärke 7,2 hatte sich am Samstag in der Nähe der Gemeinde Saint-Louis-du-Sud ereignet. Die US-Behörde verwies auch auf ein starkes Erdbeben, das sich am Samstag vor der Südküste des US-Bundesstaates Alaska ereignet hatte. Es hatte die Region mit einer Stärke von 6,9 erschüttert. „Trotz der zeitlichen Übereinstimmung zwischen diesen beiden Erdbeben macht der große Abstand zwischen diesen beiden Ereignissen eine kausale Beziehung unwahrscheinlich“, schrieb die Behörde.

Eine Tsunami-Warnung wurde für Haiti wieder aufgehoben. Der Nationale Wetterdienst der USA (NOAA) riet den Menschen am Samstag aber, weiterhin vorsichtig zu bleiben. In den Küstengebieten in der Nähe des Erdbebens könnte es weiterhin geringfügige Schwankungen des Meeresspiegels von bis zu 30 Zentimetern geben, hieß es weiter.

Das Beben hat sich offiziellen Angaben nach rund 12 Kilometer von der Gemeinde Saint-Louis-du-Sud in einer Tiefe von rund zehn Kilometern ereignet. Berichten zufolge sollen durch das Beben zahlreiche Häuser zerstört worden sein. Das genaue Ausmaß der Schäden war zunächst noch unklar.

Die Schäden durch das Beben 2010 wurden auf 8 Milliarden US-Dollar (6,2 Milliarden Euro) geschätzt. Der Wiederaufbau kam auch durch die politische Instabilität nur schleppend in Gang. Im Juli war Haitis Präsident Jovenel Moïse ermordet worden. Er wurde in seiner Residenz von einer schwer bewaffneten Kommandotruppe überfallen und erschossen worden.