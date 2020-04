Bahnunglück in Auggen : ICE entging knapp der Katastrophe

Nach dem schweren Zugunglück auf der Rheintalstrecke in Baden-Württemberg, bei dem am Donnerstag ein 52 Jahre alter Lokführer ums Leben kam, ist der Fern- und Regionalverkehr auf der Strecke zwischen Basel und Freiburg eingestellt worden. Fernzüge aus dem Norden enden in Freiburg, Regionalzüge aus Basel enden im Regionalbahnhof Müllheim. Wann die Strecke wieder befahrbar ist, konnte die Bahn am Freitag noch nicht mitteilen. „Der Oberbau des Gleiskörpers, die Oberleitung sowie das Leitungs- und Sicherungssystem sind beschädigt“, sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn.

Rüdiger Soldt Politischer Korrespondent in Baden-Württemberg. F.A.Z.

Am Donnerstagabend war in der Nähe der südbadischen Ortschaft Auggen ein Betonteil von einer Brücke auf die Gleise gestürzt, dann war ein mit elf Personen besetzter Zug gegen das Betonteil gerast und entgleist. Der Güterzug transportierte zehn Lastkraftwagen, deren Fahrer hielten sich in einem Schlafwagen auf. Die Bahn nennt diese Züge „rollende Landstraße“ – in Süddeutschland verkehren diese Züge zur Entlastung der Autobahnen zwischen Freiburg und Novara in Italien. Wenige Minuten zuvor hatte ein aus Freiburg kommender ICE den Bahnabschnitt passiert, außerdem ein Regionalzug nach Norden. Wäre ein schneller ICE mit dem Betonteil kollidiert, wäre die Zahl der Toten und Verletzten sicherlich wesentlich höher gewesen.

Die Brücke sollte eigentlich am Wochenende demontiert werden. Die Bahn erweitert die derzeit zweigleisige Rheintalstrecke derzeit um eine drittes und ein viertes Gleis, weil sie zur Eisenbahnachse Genua – Rotterdam gehört und sie seit Jahrzehnten die am stärksten ausgelastete Güterverkehrsstrecke ist.