Vor Schwedens Küste : Autofähre mit 300 Menschen an Bord in Brand geraten

Die Fähren der TT-Line verkehren von Rostock aus nach Trelleborg (Schweden). (Symbolbild) Bild: dpa

Vor der südostschwedischen Küste ist am Montag eine Autofähre mit rund 300 Menschen an Bord in Brand geraten. Es gebe Rauch, aber keine offenen Flammen. Berichte über Verletzte gab es zunächst nicht.