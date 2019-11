Feuer in Australien : Das Inferno vor der Haustür

In Australien wüten Buschbrände so schlimm wie seit einem Vierteljahrhundert nicht mehr – riesige Waldflächen wurden bereits zerstört. Zu Besuch in einem Dorf, das von den Flammen bedroht ist.

Gefährliche Feinstaubbelastung: Am Dienstag war selbst Sydney in eine Wolke aus Rauch gehüllt. Dabei liegt der Nationalpark, in dem es brennt, fast 100 Kilometer entfernt. Bild: dpa

Je tiefer es in den Wald hinein geht, desto mehr gleicht das Gebiet einer Katastrophenregion. Die Luft riecht scharf nach verbranntem Holz. Hügel und Täler sind in weißen Rauch gehüllt. „Buschfeuerwarnung“, heißt es auf einem Leuchtschild, das sonst über Staus und Baustellen informiert. Hubschrauber kreisen über dem Wald. Feuerwehrautos sind mit Blaulicht unterwegs. Immer weniger Privatautos sind auf der Bergstraße zu sehen, die an Eukalyptusbäumen vorbei mitten in den Nationalpark führt. Auf den Wiesen neben den Bauernhöfen stehen Pferde und Kühe. Was wird aus ihnen, wenn das Feuer noch näher kommt? Schon in der vergangenen Woche wurde hier Alarm geschlagen, weil die Buschbrände nur noch wenige Kilometer vom Dorf entfernt wüteten.

Am Ende eines Seitenwegs liegt das Grundstück von Dave Davey. Das Haus des Australiers steht an einem malerischen Ort, oberhalb eines tiefen Tals. Normalerweise könnte man von hier aus kilometerweit über die Landschaft schauen. Doch die Sicht ist durch den Rauch völlig getrübt. Es lässt sich trotzdem etwas von der Schönheit von Colo Heights erahnen, das 100 Kilometer entfernt von Sydney liegt. Im Dorf leben rund 160 Familien. Die Hügel und Täler sind mit dichtem Wald bewachsen. Der Wollemi-Nationalpark, in dem das Dorf liegt, ist so unberührt und einzigartig, dass hier in den neunziger Jahren eine Baumart gefunden wurde, die bis dahin nur aus Versteinerungen bekannt war. Auch einige dieser „lebenden Fossilien“ sollen nun schon dem Feuer zum Opfer gefallen sein.