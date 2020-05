Aktualisiert am

In Hessen : Vier Jahre altes Kind stirbt nach Sturz aus sechstem Stock

Ein vierjähriges Kind ist in Hessen aus einem Fenster gestürzt und gestorben. Der kleine Junge fiel am Sonntag aus der sechsten Etage eines Mehrfamilienhauses in Witzenhausen im Werra-Meissner-Kreis, wie die Polizei Kassel mitteilte.

Die Rettungskräfte, darunter die Besatzung eines Rettungshubschraubers, kämpften mehr als eine Stunde um das Leben des Kindes. Der Vierjährige erlag jedoch noch am Unglücksort seinen schweren Verletzungen. Die Polizei geht von einem tragischen Unglücksfall aus.