Aquarium in Berlin geplatzt : Ein Bild der Verwüstung

Auf dem Gehweg vor dem Hotel Radisson in der Berliner Karl-Liebknecht-Straße sind die Spuren der Verwüstung noch zu sehen, die sich am Morgen in der Hauptstadt ereignete. Geborstene Möbelteile, Türen, Tische, Kartons und Splitter liegen dort. Die Fahrbahn ist längst vom Schutt geräumt, die Gegend weiträumig abgesperrt, hundert Feuerwehrleute und ebenso viele Polizisten sind im Einsatz.

Markus Wehner Politischer Korrespondent in Berlin. Folgen Ich folge



Es war um 5.43 Uhr, so berichtet es Feuerwehrsprecher Adrian Wentzel, als ein Notruf von dem Hotel einging. Zu diesem Zeitpunkt war im Innern des Gebäudes etwas passiert, was wohl niemand für möglich gehalten hatte. Das in der Mitte des Hotelkomplexes liegende Großaquarium, genannt Aquadom im Sealife, war schlagartig geplatzt.

Fische auf den Boden gespült

Eine Million Liter Salzwasser ergossen sich aus der 16 Meter hohen zylindrischen Glassäule auf einen Schlag. Zugleich wurden die 1500 tropischen Fische, die dort in einem echten Korallenriff lebten, auf den Boden gespült. Die Druckwelle des Wassers, das ein Gewicht von tausend Tonnen hatte, war so groß, dass das Erdgeschoss des Hotels, indem sich die Lobby befand, zu einem Trümmerfeld wurde.

Die Wassermassen schossen aus dem Haupteingang auf die Straße, Tische, Stühle, Spiegelverkleidungen und auch Fische wurden auf die Fahrbahn gespült und bis über die Straße hinaus auf den gegenüberliegenden Gehweg geschleudert. Ein großer Teil des Wassers floss in die Kanalisation, aber auch in die angrenzende Tiefgarage. Das Hotel befindet sich nur wenige Meter vom Berliner Dom entfernt, getrennt sind die Gebäude nur durch den Spreekanal.

Zwei Menschen leicht verletzt

Die Rettungskräfte der Feuerwehr kümmerten sich zunächst darum, ob Menschen im Hotel zu Schaden gekommen waren. Die Trümmer im Erdgeschoss lagen allerdings so dicht, dass sie auch Rettungshunde einsetzten, um sicherzugehen, dass niemand dort mehr verschüttet war. Doch die Katastrophe endete glimpflich. Notärzte untersuchten 30 Personen, nur zwei mussten mit leichten Verletzungen durch Glassplitter ins Krankenhaus gebracht werden. Die frühe Uhrzeit verhinderte wohl, dass mehr Menschen verletzt wurden, denn zwischen fünf und sechs Uhr morgens hielten sich wohl keine oder nur wenige Personen im Erdgeschoss und in der Lobby auf. Die 350 Gäste des Hotels wurden gebeten, das Gebäude, in dem es am Morgen keinen Strom gab, zu verlassen. Sie wurden zunächst in Wärmebussen versorgt und dann in anliegenden Hotels untergebracht.

Warum das Aquarium, das Ende 2003 eröffnet wurde, nun platzte, ist noch unklar. Ein Polizeisprecher vor Ort teilte der F.A.Z. mit, dass ein Verschulden durch Dritte nach derzeitigem Stand ausgeschlossen ist. Nichts deute darauf hin, dass das Aquarium durch einen Anschlag geborsten sei. Ein Baustatiker des Technischen Hilfswerks untersuchte am Vormittag den Zustand des Gebäudes. Dort waren von der Feuerwehr Risse in Wänden und Decken entdeckt worden, doch war es zunächst unklar, ob sie schon vor dem Platzen des Aquariums bestanden hatten oder eine Folge davon waren.

Auch sollte untersucht werden, ob das Wasser, was sich auch in Untergeschosse verteilt hatte, in Zwischendecken eingedrungen war. Gegebenenfalls, so sagte der Feuerwehrsprecher, stehe das Technische Hilfswerk bereit, das Gebäude abzustützen. Als mögliche Ursache gilt Materialermüdung. Erste Anzeichen deuteten darauf hin, sagte die Berliner Innensenatorin Iris Spranger (SPD) der Deutschen Presse-Agentur.

Die Fische sind verendet

Die 1500 Fische sind nach Auskunft des Feuerwehrsprechers nicht mehr zu retten gewesen. Allerdings gebe es weitere Aquarien, die wohl nicht unmittelbar betroffen seien, teilte Markus Kamrad, Staatssekretär für Zentrales und Verbraucherschutz in der Umweltverwaltung des Berliner Senats, der F.A.Z. mit. Er war zusammen mit Stadträtin Almut Neumann (beide Grüne) vom Bezirk Mitte zum Hotel gekommen, um zu erfahren, ob diese Fische gerettet werden könnten. Es handele sich um kleinere Fische, die sich in Aquarien im Keller des Hotels befänden, sagte Kamrad. Ein Problem sei es, dass es derzeit keinen Strom im Hotel gebe, der für den Betrieb der Aquarien gebraucht wird. Deswegen müsse die Stromversorgung wiederhergestellt werden oder die Fische in andere Aquarien verbracht werden. Der Berliner Zoo, der über ein großes Aquarienhaus verfügt, habe schon die Aufnahme angeboten.

Mehr zum Thema 1/

Das Aquadom im Sealife, nach Angaben der Betreiber „das größte zylindrische frei stehende Aquarium der Welt“, war 18 Jahre lang eine Touristenattraktion in Berlin. Durch den Behälter aus Acrylglas konnten Besucher im Innern mit einem Aufzug hindurchfahren und die tropische Meereswelt bewundern. Insgesamt war die Konstruktion 25 Meter hoch, die Glassäule hatte einen Durchmesser von 11,5 Metern. In dem Aquarium lebten Tausende Meerestiere, darunter viele Rochenarten, Haie, Seepferdchen, Oktopusse und tropische Fische aus 100 Arten.