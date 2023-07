Aktualisiert am

Drohende Umweltkatastrophe : Deutschland will bei Bergung von brennendem Frachter helfen

Vor der niederländischen Küste ist ein Schiff mit mehr als 3000 Autos an Bord in Brand geraten. Die Bergung gestaltet sich als schwierig, das Feuer ist noch nicht unter Kontrolle. Dennoch stuft die Küstenwache die Lage vorerst als stabil ein.

Dicke Rauchwolken hängen über dem Wattenmeer, Flammen lodern aus einem Auto-Frachter vor der niederländischen Insel Ameland. Gut 27 Kilometer vor der Küste versuchen Rettungskräfte mit aller Macht, ein Sinken des Schiffes und damit eine Umweltkatastrophe zu verhindern. Doch die Eindämmung des Feuers verläuft mühsam. Vor allem die Lithium-Batterien der E-Autos erschwerten die Löscharbeiten, sagte der Sprecher der Küstenwache. Die Küstenwache rechnet sogar damit, dass es noch Tage brennen könnte. Groß ist die Sorge vor einer möglichen Umweltkatastrophe.

Der Frachter Fremantle Highway war in der Nacht zum Mittwoch in Brand geraten. Der Brandherd war nach ersten Informationen der Küstenwache möglicherweise die Batterie eines elektrischen Autos. Die genaue Ursache steht aber noch nicht fest. Die Besatzung musste Hals über Kopf das Schiff verlassen. Ein Mensch kam dabei ums Leben, die übrigen 22 wurden leicht verletzt. Wie genau das Besatzungsmitglied starb, ist noch unklar.

Der Frachter hat nach Angaben der Reederei mehr Autos an Bord als zunächst bekannt gewesen war: 3783 Autos. Das teilte ein Sprecher der japanischen Reederei Kawasaki Kisen Kaisha am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur in Tokio mit. Die niederländische Küstenwache hatte zuvor von 2857 Autos gesprochen, davon 25 E-Autos.

Feuer noch nicht unter Kontrolle

Bei einem Sinken des Schiffes könnten Treibstoff, Öl und Autos ins Wasser und auf den Meeresboden gelangen. „Wir tun alles, um das zu verhindern“, sagte ein Sprecher der Wasserbehörde dem Radiosender NOS. Aber die Rettungskräfte bereiteten sich „auf alle Szenarien“ vor. Auch auf deutscher Seite wappnen sich die Behörden für den Ernstfall.

Bundesumweltministerin Steffi Lemke stellte deutsche Unterstützung bei der Bergung des brennenden Frachtschiffs in Aussicht. „Im Moment müssen die Experten einen Bergungsplan entwickeln. Deutschland wird alles zur Verfügung stellen, was helfen kann“, schrieb die Grünen-Politikerin am Donnerstag bei Twitter. Ihre Gedanken seien bei den Crewmitgliedern und den Einsatzkräften, die versuchten, eine Katastrophe zu verhindern.

Am Mittwochabend stufte die Küstenwache die Lage als stabil ein. Spezialisten eines Bergungsunternehmens seien mit einem Hubschrauber über das brennende Schiff geflogen. Die Experten auch von der zuständigen Wasserbehörde würden nun gemeinsam ein Vorgehen absprechen. Die Bergung sei schwierig, sagte der Sprecher der Küstenwache, Edwin Granneman, zuvor. Das Feuer war noch nicht unter Kontrolle. „Auf dem Schiff selbst wird auch nicht gelöscht und auch nicht von oben herab auf das Schiff“, sagte der Sprecher. Denn bei zu viel Wasser auf dem Frachter, könne der instabil werden. „Das Schiff kann dann kentern.“ Daher kühlen Löschboote, darunter auch eins aus Deutschland, nun die Seitenkanten des Schiffes.

Zumindest gelang es aber, den Frachter mit einem Notkabel an einen Schlepper zu koppeln. „Die Lage ist nun zu instabil, um das Schiff wegzuschleppen“, sagte der Sprecher. Mit dem Kabel soll verhindert werden, dass der Frachter eine Schiffsroute von und nach Deutschland blockiert. Reeder teilten inzwischen auch mit, dass der Schiffsverkehr nicht beeinträchtigt sei.