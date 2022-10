Unglücksflug Rio–Paris : Wie kam es zur Katastrophe?

Auf diesen Tag haben die Hinterbliebenen der 228 Todesopfer des Unglücksflugs Rio de Janeiro–Paris am Pfingstmontag 2009 lange gewartet. Am Montag ist im neuen Justizpalast in Paris ein Strafprozess wegen fahrlässiger Tötung gegen Air France und Airbus eröffnet worden. Die Generaldirektorin von Air France, Anne Rigail, sowie Airbus-Chef Guillaume Faury, hörten im Gerichtssaal zu. Es geht auch um den Ruf ihrer Unternehmen.

Michaela Wiegel Politische Korrespondentin mit Sitz in Paris. Folgen Ich folge



28 Deutsche waren ums Leben gekommen, als der Airbus 330 mit der Flugnummer AF 447 über dem Atlantik in schwere Gewitterstürme geriet, die Piloten die Kontrolle verloren und das Flugzeug innerhalb von vier Minuten in den Ozean stürzte. „Wir hoffen, dass endlich aufgedeckt wird, wie es zu dieser Katastrophe kommen konnte“, sagt Bernd Gans vom deutschen Hinterbliebenenverband HIOP („Hinterbliebene der Airbus Abstürze Air France 447 und Germanwings 4U9525“) am Montag, als er sich gerade bei Gericht registrieren lässt. HIOP tritt als Neben­kläger auf und spricht für die deutschen Angehörigen. Gans bezeichnet es als beschämend, wie lange Airbus und Air France die juristische Aufbereitung hinausgezögert hätten. Im August 2019 hatten Ermittlungsrichter das Verfahren eingestellt. Es gebe keine belastbaren Hinweise auf ein Fehlverhalten von Airbus oder Air France, urteilten sie damals.

Viele Fragen kommen zurück

Doch das Pariser Berufungsgericht ordnete im Mai 2021 an, das Verfahren neu aufzurollen. Die Generalstaatsanwaltschaft hielt es für erwiesen, dass Air France ihre Piloten trotz mehrerer Zwischenfälle nicht ausreichend auf technische Mängel an dem Airbus 330 hingewiesen und keine Rettungsverfahren eingeübt hatte. In 11.500 Meter Höhe waren die sogenannten Pitotrohre des französischen Herstellers Thales vereist. Die Piloten verfügten über keine Angaben mehr zu Geschwindigkeit und Höhe.

Gans’ damals 31 Jahre alte Tochter Ines saß in dem Unglücksflugzeug. Zur Prozesseröffnung ist er aus Vaterstetten bei München in den modernen Justizwolkenkratzer nach Paris gekommen. „Es wird hart werden, weil alle Fragen zurückkommen“, sagt er. Er will nicht jeden Tag im Gerichtssaal sitzen, sondern wird zwischen Paris und München pendeln. Der Prozess ist auf neun Wochen angesetzt.

Besonders fürchtet Gans sich vor den Ergebnissen der pathologischen Unter­suchung. Seine Tochter Ines zählt zu den 103 Leichen, die zwei Jahre nach dem Unglück aus 4000 Meter Tiefe geborgen worden waren. Die sterblichen Überreste von 50 anderen Flugpassagieren waren unmittelbar nach dem Absturz gefunden worden. Als „Schlag ins Gesicht“ empfindet Gans es, dass der Fluggesellschaft und dem Flugzeugbauer laut französischem Recht nur eine Höchststrafe von 225.000 Euro drohen. Ansprüche auf Schmerzensgeld sind schon beglichen worden.

Ein technisches Versagen

Anwalt Ulrich von Jeinsen aus Hannover vertritt vor Gericht 36 Deutsche. „Sie ­wollen wissen, warum das Unglück ­passierte“, äußert er am Montag. Über den gemeinnützigen Verein HIOP wollten sie Einfluss darauf nehmen, dass die Technik sicherer und das Training der Piloten verbessert werde. „Wie das Gericht in einer Voruntersuchung festgestellt hat, gab es ein technisches Versagen, für das die ­Piloten nicht ausreichend geschult waren“, sagt von Jeinsen. Die Schwäche der Airbus- 330-Flotte der französischen Fluggesellschaft war lange vor dem Unglück bekannt. Die Pitotrohre von Thales vereisten in hohen Flughöhen und bei schwierigen Wetterlagen. Anfang November 2008 gab es schon ein Rundschreiben der Air-France-Direktion an alle Piloten der Langstreckenflotte, in dem auf „Anomalien“ bei der Geschwindigkeitsmessung hinge­wiesen wurde.

Anders als bei der Fluggesellschaft Air Caraïbes reagierte Air France jedoch nicht mit der Anschaffung neuer Pitotsonden, nachdem gefährliche Notlagen gemeldet worden waren. Auch wurden die Air-France-Piloten nicht eigens geschult, um Notprozeduren zu beherrschen. Erschwerend kam hinzu, dass Air France seine Airbus 330 nicht mit Notsystemen nachgerüstet hatte, die auch beim Ausfall aller Anzeigen im Cockpit noch die Geschwindigkeit angeben. Aber auch die Agentur der Europäischen Union für Flugsicherheit (EASA) mit Sitz in Köln reagierte nicht. Dabei lagen ihr bis zum Unfall 30 Meldungen von vorübergehenden Pannen der Pitotsonden vor. Trotzdem schrieb die EASA erst nach dem Absturz das Auswechseln der defekten Sonden vor. Weder die EASA noch der Hersteller Thales müssen sich vor Gericht in Paris verantworten. Dabei ist auffällig, dass die Vereisungspannen nur Pitotsonden von Thales betrafen, nicht aber die des amerikanischen Herstellers Goodrich, mit denen die meisten Flugzeuge ausgestattet sind.

Mehr zum Thema 1/

Vor Gericht soll auch die Frage geklärt werden, warum Air France die störanfälligen Sonden made in France nicht sofort gegen amerikanische auswechselte. Air France hat angegeben, Airbus habe das nicht empfohlen. Bei Airbus wiederum hieß es, Goodrich sei Standard bei den Airbusmaschinen gewesen, deshalb habe man nicht die Sonderausstattung der französischen Maschinen im Blick gehabt.

Die Vertreter der Air-France-Piloten, die als Nebenkläger zugelassen sind, teilen die Anliegen der Hinterbliebenenfamilien. Sie sind empört über den Abschlussbericht der Ermittler, der Pilotenfehler für den Tod der 228 Menschen verantwortlich machte. Hinterbliebenen-Sprecher Bernd Gans hofft, dass der Prozess sich nicht in technische Fragen erschöpft und die Verantwortlichkeiten klar herausarbeitet.