Als Helfer im Flutgebiet : Wer hier war, findet keine Ruhe mehr

Urlaub in Frank­reich, während die Hochwasseropfer im Ahrtal vor den Trümmern ihrer Existenz stehen? Das fühlt sich falsch an. Und so mache ich mich auf in ein unscheinbares Gewerbegebiet in Grafschaft an der A 61. Es ist zum Hauptquartier der freiwilligen Helfer in den Überschwemmungsgebieten rund um Bad Neuenahr-Ahrweiler geworden. Jeden Tag starten von hier aus Busse in die betroffenen Gemeinden. Der Helfer-Shuttle Ahrtal hat eine eigene Website. Dort können Hochwasseropfer Freiwillige anfordern, und die bekommen dort die wichtigsten Informationen. „Keine Voranmeldung nötig – einfach vorbeikommen“, heißt es. „Bitte bringe Gummistiefel und Handschuhe mit.“ Auch Masken sind wichtig, gegen Corona – und den Staub.

Stefan Tomik Redakteur in der Politik. Folgen Ich folge

Die Freiflächen im Industriegebiet sind schon ziemlich zugeparkt, als ich ge­gen zehn Uhr ankomme. Wohnmobile sind dabei und Autos mit Dachzelten. Manche richten sich wohl auf einen längeren Aufenthalt ein. Viele kommen aus der Region, das sieht man an den Kennzeichen, andere aus Stuttgart, Nürnberg oder Eckernförde. Über uns knattern Hub­schrauber der Bundeswehr.