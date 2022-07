Mit dem ADAC unterwegs : Oh Gott, mein Auto!

Der Ton wird frech, Männer wissen alles besser, die alten Eltern muss man schon mal per Trick vom Steuer fernhalten: Was ein Pannenhelfer so erlebt.

Wer mit Autos zu tun hat, hat auch mit Menschen zu tun. Dabei wird man in der Ausbildung zum Kfz-Mechaniker oder Kfz-Mechatroniker gar nicht auf Situationen vorbereitet, wo jemand weint, weil gerade die Welt für einen zusammenbricht – und dann auch noch das Auto.

Als ich vor acht Jahren von der Autowerkstatt zum ADAC wechselte, freute ich mich: Ich dachte, ich helfe, muss keine Rechnung stellen, alle sind zufrieden. Das trifft nicht immer zu. Pannenhelfer sind stille Beobachter auf der Straße und damit der Gesellschaft. Wenn wir unterwegs sind, nehmen wir die Stimmung wahr, und ich spüre in Berlin oft: Die Menschen sind sehr angespannt, alles wird immer schneller, hektischer, lauter. Auch die Erwartung an uns ist mitunter hoch. Ich habe noch nie so oft wie in den letzten beiden Jahren den Satz gebraucht: „Aber ich habe doch Ihr Auto nicht kaputt gemacht!“