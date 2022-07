Aktualisiert am

Eisige Temperaturen : Hunderte Menschen sitzen nach Schneesturm in den Anden fest

Ein schmelzender Gletscher in den Anden Bild: Reuters

Aufgrund eines Schneesturms an der Grenze zwischen Chile und Argentinien sitzen derzeit mehr als 400 Menschen in den Anden fest. Die Wetterbedingungen seien in den Bergen weiterhin schlecht.