40 Jahre später : Überreste des deutschen Bergsteigers Rudi Moder gefunden

Im Rocky Mountain National Park in Colorado, USA, wurden die Skelettreste entdeckt. Der damals 27-Jährige war 1983 allein zum Thunder Pass aufgebrochen und nicht mehr zurückgekehrt.

Fast 40 Jahre nach dem Verschwinden eines deutschen Bergsteigers im Rocky Mountain National Park im amerikanischen Bundesstaat Colorado sind seine sterblichen Überreste gefunden worden. Obwohl der Abgleich der Knochen mit Zahnabdrücken kein eindeutiges Ergebnis zeigte, schlossen die Justizbehörden des Bezirks Grand den Vermisstenfall Rudolf „Rudi“ Moder am Donnerstag offiziell ab.

Neben den sterblichen Überresten waren Skier, Stiefel und andere Gegenständen entdeckt worden, die dem damals Siebenundzwanzigjährigen gehörten. Moder, der in Fort Collins bei Denver lebte, war Mitte Februar 1983 allein zum Thunder Pass aufgebrochen. Als er nicht wie geplant nach zwei bis drei Tagen zurückkehrte, gab sein Mitbewohner eine Vermisstenanzeige auf. In mehr als 30 Zentimeter Neuschnee versuchten dutzende Einsatzkräfte auf Skiern und mit Suchhunden damals tagelang, den Bergsteiger zu finden. In einer Höhle entdeckten sie Moders Schlafsack und Proviant.

Im Sommer 2020 stieß ein Wanderer in einem Lawinengebiet auf Knochen. Da der Rocky Mountain National Park im vergangenen Jahr von heftigen Waldbränden heimgesucht wurde, gelang es aber nicht, die sterblichen Überreste zu bergen. Vor einigen Monaten rückten die Einsatzkräfte schließlich ein weiteres Mal aus und brachten die Knochen in die Rechtsmedizin des Bezirks Grand. Wie die Colorado Sun am Donnerstag meldete, bereitet die Parkverwaltung nun die Überführung von Moders sterblichen Überresten nach Deutschland vor.