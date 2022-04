20 Jahre nach Amoklauf : Am liebsten endlich Ruhe

Der Umgang mit dem Amoklauf am Gutenberg-Gymnasium in Erfurt vor 20 Jahren ist bis heute schwierig. Viele wollen nicht mehr mit den Geschehnissen konfrontiert werden. Doch noch immer sind viele Fragen offen.

Wie schwierig der Umgang mit einer unfassbaren Tat auch 20 Jahre später noch ist, kann man etwa in der jüngsten Ausgabe des Erfurter Amtsblatts nachlesen. „Gottseidank“, schreibt dort der Rathaussprecher, „hat die Tat dem Image Erfurts nicht geschadet. Das Label ‚Amoklaufstadt‘ klebte niemals an ihr.“ Man könnte provokant fragen, ob sich 17 Tote auf eine Frage des Images reduzieren lassen. Zumindest jedoch stehen diese Sätze für den von Anfang an verbreiteten Wunsch, lieber nicht zu laut über den Amoklauf vom Vormittag des 26. April 2002 zu sprechen. Damals erschoss der 19 Jahre alte ehemalige Schüler Robert Steinhäuser am Erfurter Gutenberg-Gymnasium binnen einer Viertelstunde zwölf Lehrer, eine Sekretärin, zwei Schüler, einen Polizisten und schließlich sich selbst.

Stefan Locke Korrespondent für Sachsen und Thüringen mit Sitz in Dresden. Folgen Ich folge



Nach der Tat, so heißt es im Amtsblatt weiter, habe es kollektive Trauer und einen Zusammenhalt wie vielleicht noch nie „in der wunderschönen mittelalterlichen Stadt“ gegeben. Zumindest, solange niemand unbequeme Frage stellte. Eric Langer aber tat genau das. Der Rechtsanwalt, der an jenem Tag seine Lebensgefährtin, die Kunstlehrerin Birgit Dettke, verlor, verlangte Aufklärung. Gerade für Betroffene kann in so einer Lage jedes Detail wichtig sein, um mit dem Geschehen irgendwie fertig zu werden, die Ereignisse einordnen und verarbeiten zu können. Also wühlte sich Langer durch Tausende Seiten Ermittlungsakten und hatte auf einmal immer mehr Fragen. Eine der wichtigsten ist, warum die Polizei Notärzte und Sanitäter lange nicht in die Schule ließ, obwohl sich der Täter bereits selbst gerichtet hatte und die Gefahr vorüber war.