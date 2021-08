Erftstadt-Friesheim : Elfjährige von Lastwagen tödlich verletzt

Aktualisiert am

Am Unglücksort: Der Lastwagen steht noch am Unfallort in Erftstadt-Friesheim, nachdem ein elfjähriges Mädchen überrollt und getötet worden ist. Bild: dpa

Bei einem Verkehrsunfall in Erftstadt-Friesheim ist am Donnerstag eine 11-Jährige von einem LKW überrollt und getötet worden. Das Mädchen starb noch am Unfallort. Der Fahrer erlitt einen Schock.