Aufhebung der Amnestie? : Unesco-Naturerbe in Spanien droht zu vertrocknen

Unesco-Naturerbe in Spanien droht zu vertrocknen

Die frischen Erdbeeren aus Südspanien sind schon seit einigen Wochen wieder in deutschen Supermärkten zu kaufen. Der größte Teil davon wächst unter Plastikfolien am Rand des Doñana-Nationalparks an der andalusischen Atlantikküste. Doch das Unesco-Naturerbe droht auszutrocknen, denn mehr als tausend illegale Brunnen pumpen das knappe Wasser auf die riesigen Plantagen.

Zum ersten Mal haben jetzt mehr als 20 führende europäische Supermarktketten und Großhändler ihre Stimme erhoben. Sie fordern gemeinsam die konservative andalusische Regionalregierung auf, die illegale landwirtschaftliche Nutzung von rund 1900 Hektar zu stoppen, statt sie durch eine Amnestie zu legalisieren.

„Mit dieser Amnestie droht der Park endgültig zu verdursten“, warnt die Naturschutzorganisation WWF. Der WWF-Initiative zur Rettung des Weltnaturerbes von Doñana haben sich auch die fünf größten Lebensmitteleinzelhändler Europas angeschlossen.

In Deutschland sind es Aldi Nord, Aldi Süd, Edeka, Kaufland, Lidl, Netto und Rewe. Dazu kommen Unternehmen in der Schweiz, Schweden und dem Vereinigten Königreich. Sie wollen laut dem WWF sichergehen, dass ihre Früchte ökologisch verantwortungsvoll angebaut werden. Deutschland sei das wichtigste Abnehmerland der Erdbeeren aus der Region.