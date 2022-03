Blumenkinder im Kriegszustand : Warum ich für den Frieden demonstriere – und trotzdem für Aufrüstung bin

Ich stehe vor dem Brandenburger Tor und kämpfe mit den Tränen. Ich habe zu diesem Zeitpunkt noch nicht begriffen, dass der Krieg in der Ukraine mir abverlangen wird, mein Weltbild vom Kopf auf die Füße zu stellen. Aber vielleicht fühle ich mich gerade deshalb so hilflos. Wer weiß.

Es ist Freitag Abend, Tag zwei nach der russischen Invasion. Der Berliner Chorverband und der Landesmusikrat haben dazu aufgerufen, für den Frieden zu musizieren. Mir ist klar, dass einer wie Putin es allenfalls lachhaft findet, wenn 3000 Leute in der deutschen Hauptstadt ausgerechnet „Imagine“ singen. Trotzdem habe ich Noten ausgedruckt und stehe mit ein paar Freundinnen in der Kälte. Mit dem 24. Februar ist die deutsche Friedensbewegung schlagartig zu neuem Leben erwacht, auch wenn Demonstrationen in der Berichterstattung weniger als politischer Ausdruck gesehen werden denn als Versuch einer gemeinschaftlichen Verarbeitung der eigenen Bestürzung. Im Mittelpunkt des öffentlichen Interesses steht – zu Recht – die Verzweiflung von Männern und Frauen mit ukrainischen Wurzeln, die von der Not ihrer Angehörigen und Freunde mitunter nur tausend Kilometer entfernt berichten.