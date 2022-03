Aktualisiert am

Die Flüchtlinge und wir : Unser Blick in den Spiegel

Auf der Fahrt gen Westen macht dieser Zug in Frankfurt (Oder) halt Bild: dpa

Der Krieg ist ein grausamer Lehrmeister, und den Stundenplan bestimmt allein er. Wer, wie die Deutschen, in den vergangenen Jahrzehnten Krieg nur als Erzählung aus ferner Vergangenheit wahrnehmen durfte, der erlebt nun eine Reihe von Lektionen, vor denen er gern Auge und Ohr verschlossen hätte.

Jörg Thomann Redakteur im Ressort „Leben" der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.



Dass Putins klinische Kälte einen barbarischen Kern verbarg, dass es ein Irrtum war, zu glauben, auf lange Sicht würde sich praktisch widerstandslos unser westliches Wertesystem in aller Welt ausbreiten: Vieles haben wir in kürzester Zeit lernen müssen. Und wo wir von Werten reden: Unser westliches Lebensmodell, so sagen manche, sei von der finsteren Wirklichkeit ins Wanken gebracht worden. Über der obsessiven Beschäftigung mit Wellness, veganer Ernährung oder Radfahrstreifen hätten wir unser strategisches Denken verloren, unsere Wehrhaftigkeit.