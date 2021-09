Probleme mit Schlaf : Mein Kind will nicht schlafen. Mache ich was falsch?

Mein Kind will nicht schlafen. Mache ich was falsch?

Lucia Schmidt: Lieber Felix, wir sitzen hier am frühen Vormittag zusammen. Du siehst einigermaßen fit aus. Wie müde bist du wirklich?

Felix Hooß: Mir geht’s ganz gut. Ich bin einigermaßen wach. Man muss allerdings sagen, die Nacht war schlecht, das hat aber vor allem meine Frau zu spüren be­kommen. Unser Sohn ist jetzt etwas über ein halbes Jahr und schläft gerade wieder eher durchwachsen. Meist schläft er nach dem Zubettbringen drei Stunden am Stück und wacht dann gefühlt jede Stunde auf und will trinken. Und dann ist die Leidtragende meistens meine Frau, die dann stillen muss. Ich habe dazu noch die Chance, auf die Gästematratze auszuweichen, was ich auch heute Nacht getan ha­­be. Deswegen bin ich nicht ganz so ge­rädert. Und bei euch so?