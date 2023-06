Aktualisiert am

Forscher haben begonnen, das Schiff aus der späten Hansezeit zu bergen. Es ist mit Fässern aus Branntkalk beladen und liegt in elf Metern Tiefe. Einer der Wissenschaftler spricht von einem „absoluten Highlight“.

Elf Meter geht es in die Tiefe der Trave bei Lübeck. Unterwasserarchäologe Felix Rösch hält die Eindrücke des Sensations­fundes mit ei­ner Unterwasserkamera fest: Mu­scheln, Seesterne und Fische tummeln sich an einem etwa 19 Meter langen alten Schiffswrack.

Vor mehr als 400 Jahren ist an dieser Stelle ein ziviles Handelsschiff mit einer 90 Tonnen schweren Ladung kurz vor der Einfahrt in den Hafen un­tergegangen. Das Wrack wurde zu­fällig im vergangenen Jahr bei einer Routinemessung entdeckt. „Ein so gut erhaltenes Schiff aus der späten Hansezeit gab es bisher noch nie“, sagt Felix Rösch vom Seminar für Ur- und Frühgeschichte der Universität Göttingen – und wagt einen für Wissenschaftler seltenen Superlativ: „Das ist das absolute Highlight meiner Ar­chäologenkarriere.“

Am Montag ist es dann so weit: Ein von Rösch koordiniertes Team aus Tauchern und Archäologen der polnischen Firma Archecom sowie der Stadt Lübeck beginnt damit, das Schiffswrack zu bergen. Mithilfe eines Hydraulikkrans an Bord eines Spezialschiffes gelangen zunächst zwei Fässer Branntkalk ans Tageslicht, auf denen sich Muscheln und Algen breit gemacht haben – der gebrannte Kalk sollte als Mörtel verwendet werden.

„Ein überaus bedeutender Fund für die Hansestadt Lübeck und gleichzeitig eine Identifikation mit der eigenen Geschichte“, sagt Lübecks Bürgermeister Jan Lindenau (SPD), der am Montag an Bord des Bergungsschiffs ist. Nach Angaben der Stadt Lübeck soll die Bergung bis September dauern und etwa zwei Millionen Euro kosten. Bevor Gegenstände wie Münzen, Schuhe, Besteck oder Keramikscherben das Licht der Sonne er­blicken können, legt das Team Schicht für Schicht frei, von oben nach unten, bis zum Grund.

Da sich das Wrack mitten in einer Fahrrinne befindet, müssen die Forscher und Taucher besonders wachsam sein: „Auch Freizeitschiffe erkennen oft unsere Flagge nicht und fahren sehr an uns heran“, sagt Rösch. Bei der Bergung helfen Unterwassersauger, die das Sediment beiseiteräumen, das sich am Wrack über Jahrhunderte festgesetzt hat. Durch be­rührungslose Messmethoden soll ein maßstabgetreues 3-D-Modell entstehen. Rösch hofft auf persönliche Ge­genstände der ehemaligen Besatzung des Schiffs.