Thailändischer Traumstrand : Back to „The Beach“

Dreieinhalb Jahre durfte sich der Maya Beach erholen. Seit der amerikanische Rucksacktourist Richard Fischer den Strand im Film „The Beach“ entdeckt hatte, war es mit der Ruhe dort vorbei: Fischer, gespielt vom jungen Leonardo DiCaprio, ist auf der Suche nach einem Abenteuer, einer echten Reise jenseits von Urlaubszielen. Und er findet es in der schönsten Bucht der Welt, auf der thailändischen Inselgruppe Ko Phi Phi. Doch wie das mit Hollywood so ist: Wo Di­Caprio im Jahr 2000 war, wollten schnell Millionen Menschen hin.

Caroline O. Jebens Redakteurin im Ressort Gesellschaft bei FAZ.NET. Folgen Ich folge

Im Film muss Fischer zur Insel schwimmen. Im wahren Leben wollten und konnten die Touristen das nicht: Schnellboote brachten sie vom 30 Kilometer entfernten Festland zur Insel und legten direkt in der Bucht an. Bis zu 200 Boote am Tag warfen ihre Anker achtlos in Korallenriffs, und die Touristen, die von Bord kletterten, ließen ihre leer getrunkenen Plastikflaschen im Sand zurück. Um die 5000, manchmal 7000 Besucher drängten sich täglich auf dem 250 Meter langen Fleckchen Paradies, badeten ihre Sonnenmilch weg, pinkelten ins türkisblaue Lagunenwasser. Sinnierten sicherlich wie Fischer darüber, wie man als Städter eigentlich noch Abenteuer erleben könnte.

Dass diese vielen Menschen es nicht groß zu stören schien, zusammengepfercht an einem Einsamkeit versprechenden Strand zu sitzen, das erklärte der Meeresbiologe und wohl prominenteste Naturschützer Thailands Thon Thamrongnawasawat in einem Interview 2019 so: Viele kämen aus so riesigen Städten, dass sie es ohnehin gewohnt seien, von Massen umringt zu sein. Thamrongnawasawat war es auch, der die Initiative ins Leben rief, den Strand schließen zu lassen. Eigentlich war die Inselgruppe schon davor ein Meeresnationalpark gewesen, doch kontrolliert oder gar reguliert wurde der Tourismus dort nicht, denn er ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor: 20 Prozent von Thailands Bruttoinlandsprodukt stammen aus dem Tourismus. 400 Millionen Baht (10,7 Millionen Euro) Umsatz im Jahr brachte der überfüllte Maya Beach ein. Nach jahrelangen Verhandlungen wurde der Strand schließlich 2018 geschlossen.

Jetzt darf man ihn wieder besuchen, allerdings nur nach bestimmten Regeln: Die Ersten dürfen um 7 Uhr morgens kommen, die Letzten müssen um 18 Uhr gehen, jeder Besuch ist auf eine Stunde begrenzt. 4125 Menschen dürfen maximal am Tag durch den weißen Sand schlendern, höchstens 375 Touristen in einer Stunde. Eine Stunde klingt kurz, doch Baden ist ohnehin nicht mehr gestattet. Wer es doch tut, muss mit rechtlichen Konsequenzen rechnen. Auch müssen die Besucher die Bucht nun zu Fuß erreichen, Boote dürfen nur noch auf der anderen Seite der Insel ankern, wie die Nachrichtenseite „The Thaiger“ berichtete.

So schön wie im Film wird der Strand jedoch ohnehin nie werden: Für die Dreharbeiten hatte die Produktionsfirma den Strand mit Bulldozern glätten lassen und einige Palmen abgeholzt. Er sollte schließlich paradiesisch wirken.