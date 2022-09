In Westminster Hall : Biden und seine Frau nehmen persönlich Abschied von Elisabeth II.

Tausende Menschen nutzen die Chance, sich persönlich von Königin Elisabeth II. zu verabschieden – so auch der US-Präsident und die First Lady. Derweil nutzt der brasilianische Präsident seine London-Reise für Wahlkampfzwecke.

Jill (r.) und Joe Biden am Sonntagabend in Westminster Hall. Bild: AFP

US-Präsident Joe Biden und seine Ehefrau Jill haben am Sonntag von Elisabeth II. an deren im britischen Parlament aufgebahrten Sarg persönlich Abschied genommen. Auf Fernsehbildern war zu sehen, wie der demokratische Politiker und die First Lady der Vereinigten Staaten am frühen Abend von einem Podest am Rande der Westminster Hall schweigend auf den Sarg blickten.

Der US-Präsident bekreuzigte sich. Begleitet wurden das Paar von der US-Botschafterin in Großbritannien, Jane Hartley. Kurze Zeit später verließ der Konvoi das Parlamentsgelände. Jill Biden winkte den Menschen zu, die sich am Straßenrand versammelt hatten. Die Bidens und Hunderte weitere Staats- und Regierungschefs sowie Monarchen und andere Würdenträger werden am Montag bei der Trauerfeier für die Queen in der Westminster Abbey erwartet.

Der Sarg der am 8. September im Alter von 96 Jahren gestorbenen Queen ist seit Mittwoch im Parlament aufgebahrt. Viele Tausende nutzen die Gelegenheit, um ihrer Monarchin die letzte Ehre zu erweisen, und nahmen dafür stundenlanges Anstehen in einer kilometerlangen Warteschlange in Kauf. Die öffentliche Aufbahrung sollte erst am Montag in den Morgenstunden enden.

Wahlkampf während Trauerfeierlichkeiten

Trotz eines deutlichen Rückstands in Umfragen hat sich der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro zwei Wochen vor der Präsidentenwahl siegessicher gezeigt. Bolsonaro äußerte sich in London, wo er sich anlässlich der Trauerfeierlichkeiten für die gestorbene Königin Elisabeth II. aufhielt. „Es ist unmöglich, dass wir im ersten Durchgang nicht gewinnen“, sagte Bolsonaro von der Residenz des brasilianischen Botschafters aus, vor der sich Anhänger versammelt hatten, wie das brasilianische Nachrichtenportal „G1“ am Sonntag berichtete. „Wo ich hinkomme, ist die Akzeptanz schlichtweg außergewöhnlich.“

Umfragen deuten seit Wochen daraufhin, dass der rechte Scharfmacher im größten Land Lateinamerikas nach dieser Amtszeit abgelöst wird. So lag Bolsonaro in der jüngsten Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Datafolha von Donnerstag hinter Ex-Präsident und Linken-Ikone Luiz Inácio Lula da Silva.

Mehr zum Thema 1/

Bei der ersten Wahlrunde am 2. Oktober kann Lula nach jetzigem Stand demnach auf rund 45 Prozent der Stimmen hoffen. Bolsonaro würde demnach etwa 33 Prozent der Stimmen erhalten. Weit abgeschlagen dahinter liegt der sozialdemokratische Politiker Ciro Gomes, der in der Umfrage auf 8 Prozent kam. In Brasilien war erwartet worden, dass Bolsonaro die London-Reise auch für Wahlkampfzwecke nutzen würde – auch um zu zeigen, dass er international nicht isoliert ist.