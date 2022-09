Politiker in Westminster Abbey : Ehemalige Premierminister laufen in Reihenfolge ihrer Amtszeit ein

Schon über eine Stunde vor Beginn des Trauergottesdiensts für die gestorbene britische Königin Elizabeth II. in der Westminster Abbey hat sich die Kirche am Montag nach und nach gefüllt. Auf Fernsehbildern war zu sehen, wie viele der Trauergäste in die mehr als 1000 Jahre alte Kirche in der Londoner Innenstadt strömten.

US-Präsident Joe Biden und First Lady Jill Biden sind zur Trauerfeier für die Queen an der Westminster Abbey in London eingetroffen. Anders als die meisten Trauergäste reiste das US-Präsidentenpaar im eigenen Wagen an. Hand in Hand betraten sie die Kirche. Zuvor waren bereits unter anderem der französische Präsident Emmanuel Macron, Kanadas Premier Justin Trudeau und die neuseeländische Premierministerin Jacinda Ardern eingetroffen.

Knapp eine halbe Stunde vor dem Beginn der Trauerfeier für die gestorbene Queen Elizabeth II. sind die britische Premierministerin Liz Truss und ihre Vorgänger in der Westminster Abbey eingetroffen. Wie auf Fernsehbildern zu sehen war, betraten zunächst die Ex-Premiers John Major, Tony Blair, Gordon Brown, David Cameron, Theresa May und Boris Johnson die Kirche, bevor die derzeitige Premierministerin Truss eintraf.

In Begleitung ihrer Partner betraten sie Westminster Abbey in der Reihenfolge ihrer Amtszeit. Angeführt von John Major, Boris Johnson als Schlusslicht. Insgesamt haben 15 Premierminister unter der 70-jährigen Regentschaft der Königin Elisabeth II. ihr Amt inne gehabt. Nur zwei Tage vor dem Tod der Königin Elisabeth II. wurde die neue Premierministerin Liz Truss von der Königin vereidigt.

Bei dem Gottesdienst im Rahmen des Staatsbegräbnisses wurden etwa 2000 Gäste erwartet, darunter Hunderte Staats- und Regierungschefs, gekrönte Häupter und Würdenträger aus der ganzen Welt. Die meisten wurden mit Bussen zu der Kirche im Zentrum Londons gebracht, um ein Verkehrschaos zu vermeiden. Der Bereich um das Parlament, die Westminster Abbey und die Prozessionsroute war schon am Morgen weiträumig abgesperrt.