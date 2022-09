Begräbnis von Elisabeth II. : Die Beerdigung des Jahrhunderts

Eine Schlange wurde schon Samstagnachmittag aufgelöst. Einer der Letzten, die sich noch anstellen durften, war der 98 Jahre alte Ernest Brooks. Dem Kriegsveteranen wollte niemand zumuten, viele Stunden und vielleicht sogar über Nacht im Freien warten zu müssen, um einen kurzen Blick auf den Sarg von Königin Elisabeth II. zu werfen.

Ibrahim Sumra hingegen kam zu spät für die eigens ein­gerichtete barrierefreie Schlange: Der Mann aus Southampton, der nach einer Krebsoperation gerade erst wieder auf die Beine gekommen ist, musste sich am Sonntagmorgen mit ­Tausenden anderen ganz hinten anstellen, mit der Aussicht, mindestens 14 Stunden warten zu müssen.

Kilometer lange „Queue“

Die eigentliche Schlange, nur kurz „The Queue“ genannt, war auch am letzten Tag vor dem großen Begräbnis noch mehrere Kilometer lang. Wie viele Menschen seit Mittwoch die Gelegenheit nutzten, sich von Ihrer Majestät in Westminster Hall zu verabschieden, wird wohl erst in den nächsten Tagen bekanntgegeben werden.

Nach ersten Schätzungen dürften es mindestens 350.000 gewesen sein, im Schnitt kamen jede Stunde gut 2000 Personen hinzu, die sich am jeweiligen Ende – meist nahe der Tower Bridge – neu einreihten. Unter ihnen waren auch Prominente wie der ehemalige Fußballprofi David Beckham, der am Freitag zwölf Stunden anstand, und die Langstreckenläuferin und zweifache Olympiasiegerin Dame Kelly Holmes, die am Samstag mit einer Wartezeit von 16 Stunden rechnen musste.

Auch Mitglieder der königlichen Familie kamen über das Wochenende immer wieder zur Westminster Hall, um der Verstorbenen zu gedenken und sich zugleich bei den Trauernden vor dem Parlaments­gebäude und entlang der Themse zu bedanken. Selbst König Charles III. und sein Sohn, Thronfolger William, nahmen sich neben all ihren offiziellen Verpflichtungen und Treffen mit schon angereisten Staatsgästen etwa aus dem Commonwealth am frühen Samstagnachmittag die Zeit, die Wartenden in der Schlange mit einem Kurzbesuch zu überraschen.

Nachdem schon am Freitagabend Elisabeths Kinder Charles, Anne, Andrew und Edward eine etwa fünfzehnminütige Mahnwache am Sarg der Toten abgehalten hatten, folgten ihrem Beispiel am Samstagabend die acht Enkel der Königin. Auf Wunsch des Königs durften dabei auch Prinz Andrew und Prinz Harry Uniformen tragen, was eigentlich laut Protokoll nur Mitgliedern der Familie vorbehalten ist, die noch im Einsatz für das Königshaus sind.

Unterdessen gehen die Vorbereitungen für „die Beerdigung des Jahrhunderts“ unvermindert weiter. Allein 300 Regierungsmitarbeiter kümmern sich rund um die Uhr um die anreisenden Staatsgäste. Zu den Ersten gehörten der kanadische Premierminister Justin Trudeau mit seiner Frau Sophie und die neuseeländische Regierungschefin Jacinda Ardern, die sich am Samstag mit ihrem neuen Staatsoberhaupt, König Charles III., im Buckingham-Palast trafen. Der amerikanische Präsident Joe Biden landete mit seiner Frau Jill in der Nacht zu Sonntag in London. Das Paar wie auch eine Reihe anderer Gäste hatten noch am Sonntag Gelegenheit, sich persönlich am Sarg von Elisabeth II. in Westminster Hall zu verabschieden.

Für Biden und zum Beispiel auch Israels Staatspräsidenten Izchak Herzog werden dabei besondere Sicherheitsvorkehrungen getroffen. Biden und seine Frau waren am Sonntag in ihrer gepanzerten Limousine unterwegs. Andere Würdenträger werden hingegen an diesem Montag zusammen in Bussen zum Staatsbegräbnis fahren müssen, was Jacinda Ardern als „nicht un­gewöhnlich“ bezeichnete, angesichts von mehr als 500 Staatsgästen aus aller Welt.

Die Türen zum Gotteshaus werden an diesem Montag um acht Uhr geöffnet. Erwartet werden mehr als 2000 geladene Gäste. Der Sarg der Königin wird um exakt 10.44 Uhr vom Katafalk in der Westminster Hall gehoben und auf einer Lafette, die von 142 Matrosen der Royal Navy gezogen und begleitet wird, den kurzen Weg bis in die Westminster Abbey gebracht. Dem Sarg folgen wird die königliche Familie, unter ihnen König Charles III. und seine beiden Söhne William und Harry. In der Abbey findet dann ein Gottesdienst statt, den der Dekan von Westminster, David Hoyle, leiten wird. Die Predigt hält der Erzbischof von Canterbury, Justin Welby, die britische Premierministerin Liz Truss wird eine Lesung aus der Bibel vortragen.

Der Gottesdienst endet mit einer Schweigeminute im ganzen Land. Danach, gegen 12.15 Uhr, wird der Sarg noch einmal in einer feierlichen Prozession und zu Fuß über Horse Guards Parade und die Mall zum Buckingham-Palast und weiter zum Triumphbogen Wellington Arch übergeführt. Dort soll er um 13 Uhr in einem Leichenwagen auf seine letzte Reise gehen, nach Schloss Windsor.

Auch dort wird er dann zu Fuß noch einmal über fünf Kilometer den sogenannten Long Walk entlang zum Schloss gebracht, vorbei an Hunderten Soldaten, die den Weg säumen werden. Die eigentliche Beerdigung ist dann für 19.30 Uhr im kleinen Kreis geplant. Die Königin wird ihre letzte Ruhe neben ihrem Mann Prinz Philip in der Sankt-Georgs-Kapelle finden, unter einer Marmorplatte, auf der „ELIZABETH II 1926–2022“ steht.