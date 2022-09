Begräbnis der Königin : An Philips Seite

Einer der Ersten, der zusagte, war der amerikanische Präsident Joe Biden. Schon einen Tag nach dem Tod von Königin Elisabeth II. ließ er am vergangenen Freitag wissen, dass er zum Begräbnis der Monarchin nach London reisen werde. Zu dem Zeitpunkt waren weder das Datum noch weitere Einzelheiten überhaupt bekannt. Über das vergangene Wochenende wurden dann die Einladungen für das Staatsbegräbnis am Montag verschickt. Biden und seine Frau Jill gehören demnach zu den etwa 500 Würdenträgern, die in die Kategorie Staats- und Regierungschefs sowie gekrönte Häupter fallen. Erwartet werden an die 2000 Gäste aus aller Welt.

Zugesagt unter anderen hat auch der japanische Kaiser Naruhito mit seiner Frau, Kaiserin Masako. Bislang war nur einmal ein japanischer Kaiser zu einer Beerdigung eines auslän­dischen Staatsoberhaupts gereist: Kaiser Akihito nahm im Jahr 1993 an den Trauerfeierlichkeiten für den belgischen König Baudouin teil.

Aus Europa reisen zahlreiche Könige und Königinnen an, schon allein weil eine ganze Reihe von ihnen über die Ururgroßmutter von Elisabeth II., Königin Viktoria, auch miteinander verwandt sind. Ihr Kommen zugesagt haben etwa der spanische König Felipe VI. und seine Frau Letizia sowie der ehemalige König Juan Carlos I. und seine Frau Sofía; der belgische König Philippe und seine Frau Mathilde; der ­niederländische König Willem-Alexander und seine Frau Máxima sowie seine Mutter Prinzessin Beatrix, die ehemalige Königin der Niederlande; die dänische Königin Margrethe II. und Kronprinz Frederik mit dessen Frau Mary; der norwegische König Harald V. und seine Frau Sonja; der schwedische König Carl XVI. Gustaf und seine Frau Silvia; und Fürst Albert II. von Monaco. Auch der jordanische König Abdullah II. und seine Frau Rania wollen anreisen. Eingeladen ist zudem die deutsche Verwandtschaft, auch zum ­privaten Teil des Begräbnisses. Ihre Teilnahme bestätigt haben die beiden Großneffen von Elisabeth, Philipp Fürst zu Hohenlohe-Langenburg und Bernhard Prinz von Baden.

Offiziell wird Deutschland von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seiner Frau Elke Büdenbender vertreten, aus Österreich kommt Bundespräsident Alexander Van der Bellen, aus Frankreich Präsident Emmanuel Macron. Die Reihe ließe sich fast beliebig fortsetzen, mit Jair Bolsonaro aus Brasilien, Sergio Mattarella aus Italien, Draupadi Murmu aus Indien, Yoon Suk-yeol aus Südkorea, Anthony Albanese aus Australien und Jacinda Ardern aus Neuseeland.

Für die Euro­päische Union nimmt unter anderen Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen teil. Die Liste der Länder, die nicht berücksichtigt wurden und wohl auch nicht auf Botschafterebene vertreten sein werden, ist wesentlich kürzer: darunter Afghanistan, Syrien und Venezuela. Nicht kommen werden auch Vertreter aus Belarus, Myanmar und Russland. Die Botschafter aus Iran, Nicaragua und Nord­korea hingegen könnten am Montag zumindest zum ­Gottesdienst in der Westminster Abbey erscheinen.

Alle geladenen Gäste wurden gebeten, nicht mit Privatflugzeugen anzureisen, sondern besser auf Linienflüge umzu­steigen, wie es aus dem Außenministerium heißt. Das dürfte ganz im Sinne des neuen Königs Charles III. sein, der sich seit Langem für den Umwelt- und Naturschutz einsetzt. In der Abbey haben bis zu 2200 Personen Platz. Dort findet das Staats­begräbnis statt, das um elf Uhr beginnt.

Zuvor wird der Sarg der Königin von Westminster Hall, wo er bis Montagmorgen um 6.30 Uhr noch öffentlich ausgestellt wird, in die ­Kirche gebracht, in der die junge ­Elisabeth 1953 zur Königin gekrönt wurde und in der sie auch sechs Jahre zuvor schon ihren Mann Prinz ­Philip geheiratet hatte. Eine Trauerfeier für einen Monarchen hat letztmals in der Abbey im 18. Jahrhundert stattgefunden, die letzte Beerdigung eines Mitglieds der könig­lichen Familie fand allerdings im Jahr 2002 in der Abbey für die Mutter der Königin statt, die Queen Mum.

Nach dem Trauergottesdienst wird der Sarg der Königin zunächst zum Triumphbogen Wellington Arch in Hyde Park Corner gleich hinter den Buckingham-Palast gebracht, von dort weiter nach Schloss Windsor. Die letzte Wegstrecke der Königin wird über den sogenannten Long Walk führen, hinauf zu dem Ort, an dem die Königin die vergangenen Jahre vor allem während der Corona-Pandemie verbracht hatte. Im Innenhof wird der Sarg von der königlichen Familie erwartet und dann zur Sankt-Georgs-Kapelle geleitet.

Nach einer kurzen Abschiedszeremonie im Hauptschiff der Kirche wird Elisabeths Sarg schließlich in die sogenannte Royal Vault, seit dem 15. Jahrhundert die Haupt­grabkammer der königlichen Familie, unter dem Chor hinabgelassen und dort an der Seite ihres Manns, Prinz Philip, zur Ruhe gebettet. Seit 1962 erinnert dieser Teil der Kapelle an Elisabeths Vater, König Georg VI. Dort befinden sich neben seinen sterb­lichen Überresten auch die seiner Frau, Elisabeths Mutter, sowie die von ihrer 2002 verstorbenen Schwester Margaret.