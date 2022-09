Andrang in Westminster Hall : Charles III. und Prinz William überraschen Trauernde

Tausende harren weiterhin entlang der Themse, um Elisabeth II. die letzte Ehre zu erweisen. Ein Mann stellte sich zweimal in die Schlange. Ein anderer Mann versuchte, zum Sarg zu gelangen. Am Samstag überraschten Charles III. und Prinz William die Trauernden.

Prinz William trifft sich mit Bürgern in der Warteschlange an der South Bank in London. Bild: AP

Der Andrang zum Abschied am Sarg von Königin Elisabeth II. reißt nicht ab. Tausende Trauernde harrten entlang der Themse in London über mehrere Kilometer aus, um der Königin ihre Ehre zu erweisen.

Die Behörden schätzten die Wartezeit für diejenigen, die sich am Samstag in die Schlange einreihten, auf mehr als 24 Stunden.

Der geschlossene Sarg der Queen ist noch bis zum Montagmorgen in der Westminster Hall des britischen Parlaments aufgebahrt, bevor dann das Staatsbegräbnis für die Königin, die 70 Jahre lang auf dem Thron saß, ansteht. Ihre acht Enkel – einschließlich der Prinzen William und Harry – halten am Samstagabend eine 15-minütige Totenwache.

Charles III. und Prinz William überraschen Trauernde

Der britische König Charles III. und Prinz William haben Trauernden in der kilometerlangen Warteschlange vor der Westminster Hall in London am Samstag einen überraschenden Besuch abgestattet. Der neue britische Monarch und dessen Sohn schüttelten wartenden Bürgern auf der über die Themse führenden Lambeth Brücke die Hände und unterhielten sich mit ihnen.

Vor der Trauerfeier für Elisabeth II. und ihrer Beisetzung am Montag nehmen an diesem Wochenende voraussichtlich noch einmal hunderttausende Menschen am Sarg Abschied von der verstorbenen Königin. Bis Montagmorgen 07.30 Uhr bleibt Westminster Hall mit dem aufgebahrten Sarg der Monarchin für die Bürgerinnen und Bürger geöffnet. Die Behörden rechneten mit einem abermals enormen Andrang am Samstag und Sonntag.

Zwischenfall am Freitagabend

Am späten Freitagabend kam es zu einem Zwischenfall, als ein Mann versuchte, den Sarg zu berühren. Die Metropolitan Police teilte mit, der Mann sei wegen eines Verstoßes gegen das Gesetz über die öffentliche Ordnung verhaftet worden.

Zuvor hatten König Charles III. und seine Geschwister – ebenfalls für eine Viertelstunde – die Totenwache am Sarg übernommen. König Charles III., Prinzessin Anne, Prinz Andrew und Prinz Edward positionierten sich am Abend, allesamt in Uniform, um den Sarg herum, legten die Hände ineinander und senkten den Blick. Viele weitere Mitglieder der Royal Family wohnten der Totenwache von einem Podest am Rande der Westminster Hall im Parlament bei.

Die Totenwache war Berichten zufolge die einzige Gelegenheit bei den Feierlichkeiten, bei der Prinz Andrew eine Uniform tragen durfte. Die Queen hatte ihrem zweitältesten Sohn Anfang des Jahres wegen seiner Verwicklung in den Missbrauchsskandal um den gestorbenen US-Multimillionär Jeffrey Epstein alle militärischen Dienstgrade aberkannt. Bei allen anderen Zeremonien war er in Zivil gekleidet.

Elisabeth II. war am Donnerstag, den 8. September, im Alter von 96 Jahren auf ihrem schottischen Landsitz Schloss Balmoral gestorben. Am Sonntag wurde ihr Sarg in Schottlands Hauptstadt Edinburgh gebracht, am Dienstagabend dann nach London. Dort geleitete ihn die engste Familie um Charles am Mittwochnachmittag in einer feierlichen Prozession vom Buckingham-Palast zum Parlament, wo er seither aufgebahrt ist.

Mann aus London stellt sich zweimal in die Schlange

Unzählige Menschen nutzten seit Mittwoch die Möglichkeit, am Sarg innezuhalten. Ein Mann aus London, erzählte er der BBC, habe sich gleich zweimal in die Schlange gestellt. Sein erstes Anstehen bis zur Westminster Hall, wo der festlich geschmückte Sarg der Queen noch bis Montagmorgen liegt, dauerte demnach zwölf Stunden. Dem BBC-Bericht zufolge hielt das Mason jedoch nicht davon ab, sich nach einer kleinen Pause, in der er sein Auto in die Werkstatt brachte, noch einmal anzustellen. Beim zweiten Mal sei die Organisation der Schlange schon deutlich besser gewesen. „Es ist Geschichte, und ich möchte ein Teil davon sein“, sagte der Londoner.