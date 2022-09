Britisches Königshaus : Welche Änderungen bringt Charles III. Großbritannien?

Der schwedische König hat es vorgemacht. Schon vor drei Jahren entschied Carl XVI. Gustaf, dass sechs seiner inzwischen acht Enkelkinder nicht mehr königliche Hoheiten und damit Teil des Königshauses sind. Sie gehören zwar ­weiter zur königlichen Familie, aber die drei Söhne von Prinz Carl Philip und auch die Kinder von Prinzessin Madeleine sind seither als Privatpersonen anzusehen. Im Grunde heißt das: Sie können ein weitgehend unbeschwertes Leben führen, die Last der Verantwortung, für den König oder die Königin öffentliche Aufgaben wahrzunehmen, ist ihnen abgenommen. Der Beschluss wurde von allen Seiten begrüßt, auch von Carl Philip und Madeleine, denn der schwedische Steuerzahler spart eine Menge Geld, wenn nicht ungezählte Prinzessinnen und Prinzen finanziert werden müssen.

Auch im Vereinigten Königreich könnten schon bald umfangreiche Änderungen anstehen. König Charles III. hat nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass er die Königsfamilie verschlanken will, auch aus Sorge, wie er einmal nicht ganz ernsthaft sagte, der Balkon des Buckingham-Palasts könnte unter der Last auch der vielen Prinzessinnen und Prinzen sonst abstürzen.

Das unbestrittene Familienoberhaupt

Schon Charles’ Mutter Elisabeth II. hat im Megxit-Jahr erste Konsequenzen gezogen, auf sanften Druck ihrer beiden direkten Nachfolger hin. Bis Anfang 2020 waren der überaus beliebte Prinz Harry und dessen Frau Meghan noch fester Bestandteil der Kernfamilie und galten als unverzichtbare Senior Royals. Am Ende des Jahres jedoch sah auch die Königin ein, dass mit dem nach Kalifornien ausgewanderten Herzogspaar nicht mehr zu rechnen war. Zu ihrem vertrauten Team gehörten fortan nur noch Thronfolger Charles und dessen Frau Camilla, ihr Enkel William mit seiner Frau Catherine und ihren drei Kindern, ihre Tochter Prinzessin Anne sowie ihr jüngster Sohn Prinz Edward und dessen Frau Sophie.

Der Einfluss des Thronfolgers Prinz Charles auf seine Mutter war zuletzt stetig gewachsen. Zusammen mit seinem Sohn William gelang es ihm offenbar auch, die Königin davon zu überzeugen, dass ihr Zweitgeborener, Prinz Andrew, und dessen Töchter dauerhaft nicht Teil des inneren Führungszirkels sein sollten. Andrew hatte sich durch seine Verbindungen zu dem verurteilten amerikanischen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein selbst diskreditiert. Zum Streit zwischen den Brüdern aber kam es dann auch, als bekannt wurde, dass für die Sicherheit der Prinzessinnen Beatrice und Eugenie mehrere 100.000 Pfund an Steuergeldern ausgegeben worden waren, und das, obwohl sich Eugenie zum Beispiel während ihres Studiums 2009 einfach eine einjährige Auszeit genommen hatte und um die Welt gereist war. Die Kosten für ihren Personenschutz fielen trotzdem an, obwohl sie weder im Einsatz für die Krone war noch als besonders gefährdet gilt.

Charles ist nicht nur König, er ist nun auch das unbestrittene Familienoberhaupt der Windsors und damit der „Firma“, wie sein Vater es einmal formulierte. Und die gilt es, am Laufen zu halten. Auch wenn König Charles III. derzeit noch viele Sympathien zufliegen, so sind sie größtenteils nur vorläufig und vielfach geborgt von seiner Mutter. Selbst kurz nach den Feierlichkeiten zum Platin-Jubiläum von Königin Elisabeth II. im Juni lag die Zustimmungsrate zur Monarchie nur bei 62 Prozent. Das ist keine komfortable Mehrheit. Charles ist darum bereit, kurzen Prozess zu machen, was zum Beispiel die vielen königlichen Residenzen angeht, etwa den Buckingham-Palast, der noch bis 2027 aufwendig renoviert wird, von ihm aber wahrscheinlich nicht bewohnt werden wird. Er plant offenbar, ihn eher als Büro zu nutzen und weitgehend für die Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Er hat schon jetzt Dutzende Kündigungen für zum Teil langjährige Mit­arbeiter ausgesprochen. Was bitter ist, aber dem Ziel dient, die Kosten zu senken. Und er wird bald auch einige der sogenannten Working Royals, an denen seine Mutter vielleicht aus sentimentalen Gründen festhielt, wie etwa ihrem Cousin Richard, dem Herzog von Gloucester, und dessen Frau Brigitte, ausmustern.