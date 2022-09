Begräbnis von Elisabeth II. : London im Ausnahmezustand

Das mit großem Aufwand vorbereitete feierliche Staatsbegräbnis für Königin Elisabeth II. in der britischen Hauptstadt am kommenden Montag erzwingt viele Planänderungen. Beispielsweise muss der Flughafen Heathrow etwa 200 Flüge absagen. Allein British Airways wird 100 Maschinen stornieren. Über London soll kein störender Fluglärm zu hören sein, wenn um die Mittagszeit zwei Schweigeminuten für die verstorbene Queen eingelegt werden. Auch am frühen Nachmittag werden Flüge storniert. Zu dieser Zeit bewegt sich eine feierliche Prozession mit dem Sarg zum Schloss Windsor westlich von London. Viele Straßen rund um den Flughafen Heathrow werden am Montag wegen des Begräbnisses und schon vorher wegen Vorbereitungen gesperrt sein, warnt die Verkehrsbehörde. Die Flughäfen Gatwick und London City Airport sind dagegen nicht von Flugabsagen betroffen.

Das Begräbnis der langjährigen Monarchin versetzt London in einen Ausnahmezustand. Hunderttausende haben sich in die Warteschlange gestellt, um Elisabeths Sarg in der Westminster Hall noch einmal zu sehen.

Übernachtungen für 1150 Euro

Am Montag werden Hunderttausende versuchen, die Prozession zur Westminster Abbey und später zum Wellington Arch beim Green Park zu sehen. Das Begräbnis zieht viele internationale und nationale Besucher an. Die Hotel- und Gastronomiebranche freut sich über mehr Buchungen. Schon an diesem Wochenende sollen etwa 95 Prozent der Hotelkapazitäten belegt sein. Und es werden noch mehr Nachfragen erwartet. „Die Hotels erleben derzeit einen riesigen Anstieg der Buchungen, und sehr viele Betriebe unterstützten das Ereignis mit Personal, etwa die Sicherheitsfirmen und Ausstatter“, sagte Richard Burge, Chef der Londoner Industrie- und Handelskammer.

Auch Kate Nicholls vom Gastronomieverband UK Hospitality betonte, dass die Hotelbuchungen für dieses Wochenende und Montag in London seit der Nachricht von Queen Elizabeths Tod stark angestiegen seien. Luxushotels berichten von sprunghaft gestiegenen Anfragen. Viele haben ihre Preise drastisch erhöht, nicht wenige um mehr als 300 Prozent. Im Park Plaza County Hotel etwa, das sehr nahe an der Westminster Abbey liegt, kostet die Nacht im Einzelzimmer nun fast 1000 Pfund (1150 Euro), zeitweilig wurden sogar 1299 Pfund verlangt, während die Übernachtung eine Woche später für knapp 270 Pfund zu haben ist.

Viele Unternehmen werden aus Re­spekt für die Begräbnisfeierlichkeiten der Königin ihre Geschäfte am Montag geschlossen halten. Beispielsweise sperren Aldi, Lidl und Morrisons ihre Londoner Supermärkte alle zu, Sainsbury den Großteil, während Waitrose nur wenige Läden im Zentrum entlang der Prozessionsstrecke öffnen wird. Die großen Luxuskaufhäuser Harrods und Selfridges sowie die Mittelklassekaufhäuser John Lewis und House of Fraser bleiben am Tag des Begräbnisses geschlossen, ebenso die Möbelhäuser von Ikea in London, der Sportausrüster Sports Direct oder die Billigmodekette Primark. Auch die großen Kinoketten Odeon, Cineworld und Showcase bleiben geschlossen.

Die großen Pubketten Wetherspoon und Green King öffnen jedoch und erwarten großen Zustrom. Wetherspoon, bekannt für günstiges Bier und den Brexit-unterstützenden Besitzer, macht schon ab 11 Uhr vormittags auf. Die Gäste können dann den Gottesdienst für die Queen in der Westminster Abbey auf Großbildschirmen verfolgen.