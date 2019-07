Neue Raumfahrtbegeisterung : Und jetzt der Mars?

Aktualisiert am

Buzz Aldrin war einer der ersten Astronauten, die wie hier am 20. Juli 1969 einen Fuß auf den Mond setzte.In den letzten Jahren ist es ruhiger geworden um die Raumfahrt, aktuell kommt jedoch wieder Begeisterung für Welttraummissionen auf. Bild: UPI/laif

Vor 50 Jahren kannte die Raumfahrteuphorie keine Grenze. „Für einen unbezahlbaren Moment in der gesamten Geschichte der Menschheit sind alle Menschen auf der Erde wirklich eins“, so beschrieb der amerikanische Präsident Richard Nixon in seinem historischen Telefonat zwischen dem Weißen Haus und der „Tranquility Base“ auf dem Mond die Leistung von Apollo 11.

Der Höhepunkt der Begeisterung für den menschlichen Vorstoß ins All fußte auf knapp 15 Jahren atemberaubender technologischer Entwicklungen. 1957 hatte die Sowjetunion die Amerikaner mit ihrem ersten Sputnik-Satelliten düpiert, dreieinhalb Jahre später war der Russe Jurij Gagarin der erste Mensch im Weltraum, rund drei Wochen später folgte Alan Shepard, wiederum drei Wochen später gab der amerikanische Präsident John F. Kennedy die Reise zum Mond als Ziel bis zum Ende des Jahrzehnts aus. Mit den bemannten amerikanischen Missionen Mercury und Gemini, den unbemannten Missionen wie den russischen Lunik- und Luna-Sonden sowie den amerikanischen Ranger-, Lunar-Orbiter- und Surveyor-Programmen folgte schnell nacheinander ein Meilenstein der Raumfahrt auf den nächsten.

Wenn man heute zurückblickt, sind in den zahlreichen historischen Dokumenten und Berichten die Faszination für diese technologischen Fortschritte und die Offenheit für atemberaubende Zukunftsvisionen mit den Händen greifbar. Gleichzeitig wissen wir, dass die Landung von Neil Armstrong und Edwin Aldrin im Mare Tranquillitatis den Höhepunkt der Begeisterung markierte, die daraufhin schnell abflaute. 1972 wurde das Kapitel der bemannten Mondmissionen, zumindest vorerst, mit Gene Cernans Abschiedsworten geschlossen: „Wenn Gott es will, werden wir zurückkehren in Frieden und Hoffnung für die gesamte Menschheit.“

Bloß kein Risiko

Die große Raumfahrtbegeisterung des Apollo-Zeitalters wurde aus Sicht der folgenden Jahrzehnte zu einer historischen Episode, in deren Andenken immer auch etwas Wehmut mitschwang. Es wurden zwar mit dem Skylab, der Mir und der ISS erfolgreiche Raumstationen gebaut und betrieben, von den amerikanischen Space-Shuttles wegweisende astronomische Weltraumobservatorien auf den Weg gebracht. Der dem Menschen für aktive Explorationen offen stehende Weltraum war aber wieder auf den Erdorbit geschrumpft, der Wille zu kühnen Träumen einer pragmatischeren Einstellung gewichen. Spätestens mit den Challenger- und Columbia-Katastrophen 1986 und 2003, bei denen vierzehn Menschen ums Leben kamen, stand die bemannte Raumfahrt in der Öffentlichkeit unter großem Rechtfertigungsdruck. Unbemannte Missionen wurden verstärkt gefördert, riskante Projekte vermieden. Die amerikanische Raumfahrtindustrie, dominiert von den großen Traditionsfirmen Boeing und Lockheed Martin, schien allgemein träge, kostenintensiv und innovationsschwach.

Dass wir uns heute, ein halbes Jahrhundert nach Apollo 11, nun wieder in einer Renaissance der Raumfahrtträume befinden, ist eine schöne historische Pointe. Der Weg dorthin ist eng mit der Entstehung eines florierenden privaten Raumfahrtsektors in den Vereinigten Staaten verbunden. Ein früher Versuch in dieser Richtung durch den amerikanischen Unternehmer und Milliardär Andrew Beal war zwischen 1997 und 2000 noch gescheitert: Seine Firma „Beal Aerospace“ war mit dem Vorhaben, eine preiswerte Rakete zu bauen, zwar bis zu ersten Tests der Triebwerke erfolgreich, musste aber angesichts der amerikanischen Subventionspolitik zugunsten der großen Raumfahrtfirmen bald wieder aufgeben.