Traditionen und Bräuche : Dürfen Frauen in Männervereine?

Das ganze Jahr über ist der Stadtbach in Memmingen ein ruhiges Wasser, das sich in einem Kanal durch die Altstadt schlängelt, unter Brücken und dem Marktplatz hindurch, vorbei an Fachwerkhäusern und Fassaden mit Blumenkübeln. Einmal im Jahr aber, im Juli, drängen sich Tausende Schaulustige über Kilometer hinweg an den Ufern, wenn etwa 1200 Stadtbachfischer in den Bach „jucken“, also hinabsteigen, um die Forellen zu fangen.

Der Brauch des Ausfischens ist jahrhundertealt, er geht mindestens ins 16. Jahrhundert zurück. Ging es ursprünglich darum, den Bach zu reinigen, ist das Ausfischen heute ein einziges Spektakel – Kernbestandteil des Fischertags, des wichtigsten Heimatfestes der Stadt. Wer Memminger ist und etwas auf sich hält, der ist Stadtbachfischer. Zumindest die Männer.