Tourismus in Portugal : Allein am Strand

In Portugal läuft das öffentliche Leben nur langsam an. Touristen aus Spanien können erst im Juli wieder ins Land. Dabei hat Portugal die Krise gut bewältigt.

Wer dieser Tage in Portugal baden gehen mag, soll nach Wunsch der Behörden erst mal das Smartphone konsultieren: Eine App hilft dabei, Strände zu finden, an denen noch Platz ist. In den ersten Tagen nach der Öffnung der Strände vor gut einer Woche sah es nicht so aus, als sei diese Maßnahme nötig. Die Strände an der Algarve im Süden des Landes waren menschenleer. Fast niemand lag auf den Sonnenliegen, die mit entsprechendem Abstand aufgestellt waren.

Leonie Feuerbach Redakteurin im Frankfurter Allgemeine Magazin. F.A.Z. Hans-Christian Rößler Politischer Korrespondent für die Iberische Halbinsel und den Maghreb mit Sitz in Madrid. F.A.Z.

Die Menschen, die vom Tourismus leben, sind deshalb betrübt. „Corona ist ein großes Problem für uns“, sagt am Tag der Strandöffnung der Betreiber der Lazulibar am Strand von Praia da Luz im Distrikt Faro. „Die Grenzen sind geschlossen, die Flughäfen funktionieren noch nicht wieder richtig, der Ort ist leer“, so der frustrierte Café-Betreiber, der Mund-Nasen-Schutz trägt. „Es kommen keine Touristen, aber auch die Einheimischen bleiben zu Hause, weil sie Angst haben.“

Dabei hatte man in Portugal mit der Eröffnung der Badesaison auch auf Touristen aus dem Ausland gehofft. Mehr als 27 Millionen besuchten das Land im vergangenen Jahr. Der Tourismus ist für die Wirtschaft wichtig, deren Leistung im Frühjahr um 25 Prozent einbrach. Der Reiseanbieter TUI erhielt aus Portugal schon das Signal, dass man bereit sei, wieder ausländische Gäste zu empfangen. Der erste Flug mit deutschen Urlaubern soll am kommenden Mittwoch nach Faro starten.

Schon jetzt muss, wer dieser Tage nach Portugal fliegt, nicht in Quarantäne. In der Luft erhalten Fluggäste ein Informationsblatt der Regierung, auf dem darum gebeten wird, bei auftretenden Symptomen wie Husten, Fieber und Atemnot eine Hotline anzurufen. Fieber gemessen wird bei der Einreise entgegen anderslautender Ankündigungen nicht. Manch einer fürchtet deshalb, dass Portugal die eigenen Erfolge im Kampf gegen das Coronavirus durch einen zu laschen Umgang mit Urlaubern gefährden könnte.

Das gilt besonders für Großbritannien, von woher die größte Gruppe der Touristen kommt – an der Algarve mehr als 60 Prozent – und wo das Infektionsniveau deutlich höher ist als auf dem europäischen Festland. Für britische Urlauber arbeitet man dennoch an einer Art Luftbrücke. Dieser sichere Korridor wird jedoch kaum vor Ende Juni beginnen, auch weil in Britannien noch die häusliche Quarantäne für alle Rückkehrer gilt.

Was das Ganze nicht leichter macht: Viele Badetouristen kommen normalerweise aus dem benachbarten Spanien. Doch während inzwischen wieder einige Flugzeuge in Lissabon und in Faro landen, ist die Landesgrenze zu Spanien noch geschlossen. Erst am 1. Juli werden sie der spanische König Felipe I. und der portugiesische Präsident Marcelo Rebelo de Sousa im Rahmen einer Zeremonie wieder öffnen, an der auch die jeweiligen Regierungschefs Pedro Sánchez und António Costa teilnehmen. Die mehr als 1200 Kilometer lange Grenze wird dann 15 Wochen lang geschlossen gewesen sein.