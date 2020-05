Totes Kita-Kind in Viersen : Reihenweise Alarmsignale

In einer Kita in Viersen soll eine Erzieherin die kleine Greta ermordet haben. Ihr Lebenslauf enthält zahlreiche Alarmsignale. Es war offenbar nicht der erster Übergriff der 25-Jährigen auf ein Kita-Kind.

Kerzen und Stofftiere vor der Kita „Am Steinkreis“ in Viersen: Hier starb am 21. April eine Dreijährige. Bild: EPA

„Ein so dramatischer Fall ist mir noch nicht untergekommen. Ich musste wirklich Luft holen“: Wenn Jörg Maywald das sagt angesichts der Tragödie von Viersen, ist das in gewisser Weise eine gute Nachricht. Der Sozialwissenschaftler, Geschäftsführer der Deutschen Liga für das Kind, hat die hiesige Kita-Landschaft seit drei Jahrzehnten im Blick. In seinem Buch über Gewalt durch pädagogische Fachkräfte, das vergangenen Sommer erschienen ist, hat er Misshandlungsfälle in Kitas aufgearbeitet, die strafrechtlich verfolgt worden sind. Ein Geschehen, das mit Gretas Tod vergleichbar wäre, war nicht dabei. Aber im Moment hilft das wenig.

Die 25 Jahre alte Erzieherin Sandra M. soll das kleine Mädchen Ende April in der Kita „Am Steinkreis“ so schwer verletzt haben, dass es einen Atemstillstand und massive Hirnschädigungen erlitt. Am 4. Mai, einen Tag nach ihrem dritten Geburtstag, starb Greta. Die Erzieherin sitzt seit dem 19. Mai in Untersuchungshaft. Der Vorwurf lautet: Mord aus Heimtücke. Je intensiver sich die Ermittler mit M. befassten, auf desto mehr schockierende Vorkommnisse stießen sie.