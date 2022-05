Totale Mondfinsternis am frühen Montagmorgen in Deutschland

Laut Max-Planck-Institut : Totale Mondfinsternis am frühen Montagmorgen in Deutschland

Ab etwa 04:30 Uhr wird der Vollmond vollständig in den Kernschatten der Erde eintauchen. Optimale Bedingungen, um das Naturphänomen zu beobachten, haben Menschen, die in den USA oder Südamerika leben.

Am Montagmorgen gibt es eine totale Mondfinsternis. Nach Angaben des Max-Planck-Instituts für Astronomie in Heidelberg und der Vereinigung der Sternfreunde taucht der Vollmond dann vollständig in den Kernschatten der Erde ein. Allerdings wird das Spektakel in Deutschland nur für wenige Frühaufsteher und nicht vollständig zu sehen sein, weil der Himmel dann bereits recht hell ist und der Mord kaum über dem Horizont steht.

Um kurz vor 04.30 Uhr tritt der Mond in den Schatten der Erde ein und die eigentliche Mondfinsternis beginnt. Zu diesem Zeitpunkt steht der Mond jedoch nur noch etwas mehr als eine Handbreit über dem Südwesthorizont, gleichzeitig hellt die Morgendämmerung den Himmel immer mehr auf – je dunkler der Mond wird, desto heller wird der Himmel.

Mehr zum Thema 1/

In der Praxis wird die Finsternis daher nur als partielle Mondfinsternis zu sehen sein. Optimale Bedingungen gibt es hingegen im Osten der USA und in ganz Südamerika.