Corona erreicht Tonga : Lockdown in Tonga nach Nothilfe

Supermarkt in NRW : Giftige Riesenkrabbenspinne in Bananenkiste entdeckt

Ein Supermarktmitarbeiter hat die handtellergroße Spinne am Donnerstagmorgen in einer Transportbox aus Übersee entdeckt. Die Feuerwehr musste anrücken. Es ist bereits der zweite Spinnenfund in dieser Woche am Niederrhein.