Tierisches Sozialverhalten : Auch Pinguine brechen Herzen

Tierpfleger des Kyoto Aquariums in Japan haben das Beziehungsgeflecht ihrer Pinguine in einer Grafik festgehalten. Mit der Vorstellung von kuschelnden Pinguinen haben die abgebildeten Dramen nichts zu tun.

Ob die auch so umtriebig sind wie ihre Artgenossen in Kyoto? Kappinguine watscheln durch das Hakkeijima Sea Paradise Aquarium in Yokohama. Bild: AFP

Wer in diesen Monaten bereits genug Enttäuschungen erlebt hat, der sollte diesen Ausflug ins Tierreich nicht mitmachen. Denn Pinguine, diese niedlich watschelnden Tierchen, sind nicht die, für die wir sie gehalten haben. Bislang stellten wir uns jedenfalls diese unschuldig wirkenden Geschöpfe so vor: Kuschelnd in Gruppen und sich gegen die antarktische Kälte wärmend, die Eltern füttern liebevoll ihre Jungen und pflegen jahrelange, treue Beziehungen zu ihren Partnern.

Tatsächlich geht es unter Pinguinen nicht weniger hinterhältig und herzzerbrechend zu als unter Menschen. Affären, Intrigen und Beziehungsdramen stehen an der Tagesordnung, wie Tierpfleger des Kyoto Aquariums in Japan nun mit einer eindrucksvollen Grafik gezeigt haben. Sie verbildlicht das Beziehungsgeflecht der im Aquarium heimischen Pinguine im bisherigen Jahr und demonstriert vor allem eines: Langweilig war den Pinguinen in den Quarantäne-Monaten nicht.

Die roten Herzen symbolisieren dabei die verliebten Pinguin-Paare. Lilafarbene Linien stehen für einen komplizierten Beziehungsstatus oder auch das, was man bei Menschen als „Freundschaft plus“ bezeichnen würde. Ein blaues, gebrochenes Herz markiert das Ende einer Romanze zwischen zwei Tieren. Die gelben Linien stehen für Freundschaften, grüne Linien verbinden verfeindete Pinguine. Unter jedem Foto stehen der Name des Pinguins und eine kurze Beschreibung.

Ein Politikwissenschaftler hatte das Beziehungsdiagramm auf Twitter veröffentlicht und damit eine ganze Reihe von Nutzerinnen und Nutzern dazu gebracht, die bunten Linien zu analysieren. So hat ein Pinguinweibchen etwa sechs Männchen das Herz gebrochen. Die passende Beschreibung ihrer Persönlichkeit findet sich ebenfalls auf der Grafik: „Einfach dämonisch“. Ein anderer Pinguin scheint nach Angaben des Diagramms in eine Romanze mit einem 17 Jahre älteren Weibchen verwickelt zu sein, das sich beim zweiten Blick als dessen Großtante herausstellt.

Tierforscher wissen nach Angaben des britischen Nachrichtensenders BBC bereits länger, dass Untreue und wilde Ehen geradezu typisch für Pinguine sind. Das Natural History Museum in London veröffentlichte etwa 2012 die Ergebnisse einer jahrzehntealten Studie über Adeliepinguine, die der Öffentlichkeit zur damaligen Zeit bewusst vorenthalten worden war. Die Beobachtungen auf einer Expedition des Forschers George Murray Levick zeigten, dass Pinguine ihre Jungen etwa sexuell missbrauchen und Männchen gerne in Gruppen miteinander verkehren. Bekannt ist auch, dass Weibchen etwa gewaltsam versuchen, anderen Weibchen die Jungen zu stehlen.